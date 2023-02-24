Блог | Вадим Денисенко: Мирный план. Китай вступил в украинскую игру

Вже чотири тисячоліття дипломатія Китаю будується на тому, щоб сказавши щось, не сказати нічого. І Москва, і Киів можуть вважати, що план за них і обидві, що проти.

Видео дня

1. План Китаю не про Україну, а про китайсько-американські стосунки. Це базовий елемент для розуміння всіх подальших подій. Україна і Росія лише пішки в цій грі.

2. Зараз Китаю не потрібен розвал чи знищення Росії. Йому потрібна ослаблена Росія, як молодший контрольований і головне, передбачуваний партнер. І навряд чи щось зміниться в найближчі роки. Саме з цієї позиції треба дивитися на можливість і на цей план, і на постачання зброї Китаєм. Як у нас кажуть, що Захід дає нам рівно стільки, щоб ми не програли, Китай займатиме аналогічну позицію щодо Росії. Поки ж, також треба розуміти, ні про які поставки мова ще не йде.

3. Мирний план Китаю - за все хороше і проти всього поганого. Вже перший пункт (припинення вогню) не влаштовує дві сторони: ми вимагаємо виведення російських військ, росіяни кричать про вихід на кордони анексованих областей. Всі інші пункти, апелюють не тільки і не стільки до Москви чи Києва, скільки до топ-країн світу. Цей план - не про нові-старі кордони України, скільки про нову Ялту.

4. Єдина жорстка червона лінія - ядерна зброя і її застосування. І тут Путін отримав ляпас.

5. Якою має бути нова Ялта, напевне в Пекіні мало хто розуміє. Нова Ялта - це перш за все процес (ми не дійшли навіть до Тегерана). В нинішній ситуаціі Китай готовий і до довгої війни і до відносної заморозки конфлікту. Тому ті, хто вважає, що прийде Китай і вирішить всі питання, глибоко помиляються. Китай тільки вступив в цю гру.

Наостанок, хочу звернути увагу на ще один аспект. Путін уже програв. І він на світовій арені перетворив себе і Росію на об‘єкт. Це ще не розуміють в Кремлі, але це вже майже доконаний факт.