Розвиток геополітичної ситуації у світі залежить не стільки від результатів виборів у США, як від багатьох інших ключових факторів, серед яких:

Видео дня

1. Здатність Європейського Союзу, та європейської частини НАТО (включно з Україною) швидко перебрати на себе (що Україна вже зробила) більшу частку відповідальності за європейську безпеку в умовах зменшення донорства США.

2. Готовність і спроможність істеблішменту США повернути єдність стосовно національних інтересів своєї країни та ключових пріоритетів у зовнішній сфері.

3. Динаміка економіки та технологічного й соціального розвитку Китаю та її співпадіння/неспівпадіння з експансіоністськими цілями комуністичного керівництва.

4. Швидкості деградації/посилення країн , які хочуть остаточно зруйнувати ще недавно більш-менш працюючу міжнародну систему та співіснування за правилами, не пропонуючі фактично нічого, крім гострих конфліктів чи повернення до двополюсного антагоністичного та конфронтаційного порядку існування міжнародної системи.

5. Дати випробування/застосування після довгої паузи тактичної ядерної зброї та реакції на такий крок ключових світових гравців.

6. Поява/не поява потужних національних та світових лідерів на тлі сьогоднішньої неадекватності багатьох керівників країн існуючим та потенційним загрозам й викликам та зростаючого впливу розкручених інформаційно осіб другого плану.

7. Спроможність людей усвідомити загрози швидкої соціальної деградації (включно з провідними країнами) та популізму в його гіршому прояві.

8. Усвідомлення/не усвідомлення всім людством планетарних загроз і пріоритету обʼєднання задля їх подолання чи недопущення, зокрема, потенційної катастрофи в умовах передачі все більшої відповідальності системам на основі штучного інтелекту, які динамічно розвиваються.

9. Нездатність утриматись від гонитви озброєнь у космосі та розвʼязання третьої світової війни в кіберпросторі.

10. Часу прильоту несподіваного й потужного "чорного лебедя", який може перевернути всю піраміду викликів та загроз.