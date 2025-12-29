Мир в Украине невозможен без согласия России – правительство Германии

Мир в Украине невозможен без согласия России, которая сейчас демонстрирует расхождение между заявлениями и реальными действиями. Украина вместе с союзниками прилагает усилия для достижения справедливого и прочного мира, однако ключевая ответственность за прекращение войны лежит на Москве.

Об этом заявил заместитель спикера Федерального правительства Германии Себастьян Гилле во время брифинга 29 декабря. Заявление обнародовало информагентство – Укринформ.

Правительство Германии приветствовало ангажированность президента США Дональда Трампа в стремлении к справедливому миру, который будет сохранять суверенитет Украины и европейскую безопасность. В то же время в Берлине отметили, что именно Россия должна продемонстрировать реальную готовность к завершению войны, ведь без ее согласия мир невозможен.

По словам Гилле, существует четкая разница между тем, что, по сообщениям, Путин говорит в частных разговорах, и тем, что публично объявляется или реализуется на практике. В качестве примера он упомянул действия России против Украины, в частности в рождественский период.

Представитель правительства ФРГ также сообщил, что дипломатический импульс, усиленный встречей в Берлине в середине декабря, продолжается. Основная работа переговоров сосредоточена на двух ключевых блоках – территориальных вопросах и гарантиях безопасности для Украины. Переговоры по этим темам ведутся интенсивно, в частности в рамках рабочих групп.

Что касается гарантий безопасности, Гилле отметил тесную координацию между Украиной, США и европейскими партнерами. По его словам, в Совместном заявлении по итогам Берлинской конференции предусмотрена возможность юридически обязывающих и материальных гарантий, а также потенциальное развертывание многонационального контингента в рамках коалиции желающих.

В то же время в немецком правительстве подчеркнули, что для реализации таких решений должны быть выполнены ключевые условия: заключение мирного соглашения, существенное участие США и соблюдение конституционных требований стран-участниц. В Берлине подчеркнули, что Украина нуждается в реальных и надежных гарантиях безопасности со стороны США и Европы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что главное достижение переговоров – гарантии безопасности ратифицирует конгресс. Иными словами, в отличие от Будапештского меморандума, который был политическим обязательством, эти гарантии, похоже, будут иметь статус международного договора, который является обязательным к исполнению.

