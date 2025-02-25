'Мир не может означать капитуляцию Украины': Макрон призвал все страны присоединиться к гарантиям безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мир в Украине после завершения войны с Россией должен предусматривать не только прекращение огня и тем более не капитуляцию Киева. Украина перед подписанием любого соглашения с россиянами должна получить сильные гарантии безопасности.

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Об этом он сказал на пресс-конференции в Вашингтоне после переговоров с президентом США Дональдом Трампом 24 февраля, передает Укринформ. Французский президент отметил, что Украина также должна вести переговоры со "всеми заинтересованными сторонами по всем вопросам, затрагивающим ее суверенные интересы".

"Мир должен обеспечить условия для украинского суверенитета, позволив Украине вести переговоры с заинтересованными сторонами по всем вопросам, которые ее затрагивают и по которым она сама имеет право вести переговоры", – заявил он.

Макрон добавил, что все страны должны взять на себя обязательства по поддержанию долгосрочной безопасности и стабильности для Украины и всего региона.

Он отметил, что рассказал Трампу о всех наработках по отправке в Украину миротворческого контингента европейских сил после прекращения боевых действий.

"Мы также смогли поговорить о всей работе, которая была проведена с нашими британскими партнерами для разработки того, каким могло бы быть развертывание миротворческих сил на украинской земле, которое стало бы частью этих гарантий безопасности, к которым готовы присоединиться другие страны и для которых, очевидно, американская солидарность и поддержка чрезвычайно важна", – подытожил президент Франции.

Напомним, что после встречи с Трампом Макрон заявил, что Франция вместе с Британией подготовила план гарантий безопасности для Украины. Не исключено, что он предусматривает отправку европейских военных на украинскую территорию.

По его словам, войска "не обязательно будут размещаться на линии фронта", а будут присутствовать "как гарантия". Также он заверил, что Париж готов предоставить Украине гарантии безопасности и Киев должен обязательно участвовать в переговорном процессе.

Как писал OBOZ.UA, перед своим визитом в Соединенные Штаты президент Франции позвонил ряду европейских лидеров. Ранее Эммануэль Макрон заявлял, что на встрече с Дональдом Трампом планирует предупредить его о том, что не стоит идти на уступки диктатору Владимиру Путину.

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