'Мир должен сделать все возможное, чтобы остановить войну': Зеленский провел переговоры с канцлером Австрии и раскрыл итоги. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с канцлером Австрии Карлом Негаммером обсудил ужесточение санкций против России из-за вторжения в Украину. Речь также шла о введении энергетического и нефтяного эмбарго в отношении страны-агрессора.

Глава Украинского государства призвал мир делать все возможное, чтобы остановить войну. Об этом Зеленский заявил в ходе совместного с Негаммером брифинга по итогам встречи в Киеве.

"Обсудили с Карлом Негаммером усиление санкционного давления на Россию, поддержку энергетического, нефтяного эмбарго по отношению к агрессору, наше членство в ЕС. Мир должен делать все возможное, чтобы остановить войну. Ценим поддержку Австрии на этом пути", - отметил Зеленский.

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Президент Украины поблагодарил Австрию за гуманитарную помощь и предоставление техники для ВСУ и спасателей ГСЧС.

Канцлер Австрии в ответ отметил, что его государство полностью поддерживает санкционную политику Евросоюза против РФ и анонсировал ужесточение санкций до тех пор, пока Кремль не прекратит войну.

Также президент Украины сообщил, что Карл Негаммер собирается посетить освобожденную от оккупантов Бучу, чтобы собственными глазами увидеть, что там натворили российские военные.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Австрия отказалась платить России за газ в рублях и заявила о выдворении части российских дипломатов.

Также сообщалось, что не все европейские лидеры ужаснулись преступлениям российских оккупантов в Украине. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требовал у Зеленского доказательств, что Бучанская резня – не постановка.