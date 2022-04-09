Орбан требовал у Зеленского доказательств, что Бучанская резня – не постановка - СМИ

Глава правительства одной из стран Европейского Союза потребовал у президента Украины Владимира Зеленского предоставить доказательства, что зверства российских оккупантов в Буче на Киевщине – не инсценировка. Тысяч фото, видео и свидетельств очевидцев, спутниковых снимков и радиоперехватов, заявлений западных исследований этому политику оказалось недостаточно.

Зеленский не назвал имя этого главы правительства, однако, по данным украинских СМИ, речь идет о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане. О его циничном требовании Зеленский рассказал в интервью немецкому изданию Bild.

Когда журналист спросил президента Украины, что самое ужасное довелось услышать за последние дни, Зеленский вспомнил, как один из европейских политиков потребовал у него доказательств, что Бучанская резня - не постановка и не выдумка.

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Ведущий политик ЕС хотел получить от президента Украины доказательства того, что военные преступления в Буче не были инсценировкой! На вопрос репортера BILD Ронцхаймера, является ли этот политик с ЕС главой европейского правительства, Зеленский четко ответил: "Да". Но он отказался называть имя того, кто сказал ему: "Покажите нам доказательства, что это не постановка", - пишет издание.

Вместе с тем, президент Украины отметил, что сколько еще таких "Буч" устроили российские оккупанты по всей Украине, пока никто не знает.

"Что происходит в оккупированных селах как на юге, под Херсоном, Запорожьем, так и на востоке – мы не знаем. Многие города были просто полностью разрушены. Ни домов, ни людей – не знаю, что мы там найдем", - сказал глава государства .

Впоследствии украинские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что тем политиком, которого то, что увидел мирв Буче, не убедило, является только что переизбранный на должность премьер-министра Венгрии Виктор Орбан, давно отличающийся пророссийской позицией и полной поддержкой Кремля. .

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Буче начали эксгумацию тел с братской могилы. На телах многих убитых мирных граждан нашли пулевые ранения.

А эстонские программисты создали онлайн-карту с адресами оккупантов, которые убивали и мародерствовали в переместье Киева.