Мир должен отреагировать на террор РФ в Одессе и заблокировать российский экспорт через Босфор, – Порошенко

Мир должен дать решительный ответ России за ее террористические акты в Одессе и уничтожение украинского зерна, поставляемого Украиной в рамках зернового соглашения.

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Об этом сказал Петр Порошенко в интервью британскому телеканалу GB News.

Он отметил, что целью российских ракетных обстрелов была не только портовая инфраструктура, но и гражданские жилые здания, в результате чего были ранены мирные жители и погибли.

"Это демонстрация того, что Россия является террористическим государством, и Россия атакует не только Украину, Россия атакует и использует продовольствие как оружие и шантажирует голодом весь мир. Страны Африки, страны Ближнего Востока, страны Азии подверглись повышению цен на продукты сразу после того, как Россия перекрыла зерновой коридор и атаковала 60 тыс. тонн, которые были подготовлены для отправки в Китай. Россия начала минировать акваторию украинского порта бесконтрольными минами, полностью заблокировавшими любые коммерческие суда в Черном море", – отметил Порошенко.

"В этой ситуации решительный ответ всего мира должен быть немедленным, потому что даже для тех стран, которые сомневаются в своем отношении к российскому участию в войне, теперь есть точные доказательства того, насколько опасен Путин для всего мира. И целью стало не только зерно для Китая, не только порт, а это еще и консульство Китая".

Порошенко считает, что Россия должна получить абсолютно четкий месседж.

"Например, если Россия будет продолжать нападать на портовые объекты и если они будут атаковать любые гражданские корабли, поскольку они заявили, что они будут рассматривать какие-либо гражданские корабли как военную цель, мы можем заблокировать все российские грузы через канал Босфор к Средиземному морю", – подчеркнул он.

Порошенко отметил, что это 50% российского экспорта, экспорта нефти. Россия должна понять, что у нас есть инструмент наказать ее, и только решительные действия могут остановить Путина.

"Потому что Путин понимает только один язык, и это не русский или немецкий – это язык единства всего свободного мира и язык силы. Мы должны передать это сообщение Путину", – подчеркнул пяти президент Украины.

Он также отметил, что существуют варианты возобновления действия зерновых соглашений.

"Я думаю, что в нашем распоряжении есть несколько инструментов. Во-первых, это роль президента Турции Эрдогана и генерального секретаря ООН Гутерриша. Теперь нужно продемонстрировать их решительность перед возможным визитом Путина в Анкару", – убежден Порошенко.

Пятый президент достаточно оптимистично настроен, он считает, что нужно быть решительными и едиными, тогда Эрдоган по-прежнему сможет разблокировать зерновой коридор для украинского потенциала.

"Потому что мы экспортировали за то время, пока действовал зерновой коридор, более 30 миллионов тонн зерна, спасти от голода миллионы людей. А сейчас у нас самое большое падение. Мы имеем возможности и готовы экспортировать 50 миллионов тонн. Без этого мировой продовольственный рынок был бы дестабилизирован. Я надеюсь, что в августе мы сможем решить этот вопрос, если мы сможем найти действенный инструмент по отношению к Путину, в том числе блокировку Босфора для российских товаров", – отметил он.