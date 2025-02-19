Мир для Украины должен сделать невозможным повторение войны, а не быть Минском 3.0 – США в Совбезе ООН

США в Совете Безопасности ООН продолжают жесткую критику России за ее агрессию против Украины. Штаты настаивают на том, что любое мирное соглашение должно не просто прекратить войну, но и обеспечить надежные гарантии безопасности для Украины, чтобы предотвратить повторение конфликта.

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На заседании Совета Безопасности ООН, которое созвала сама Россия, чтобы обвинить Украину в якобы срыве Минских соглашений, исполняющий обязанности заместителя постоянного представителя США при ООН Джон Келли резко ответил на эти обвинения. Он заявил, что Россия должна немедленно прекратить войну, ведь она "не только грубо нарушает международное право, но является стратегической ошибкой для самой Москвы".

"Голос России относительно Минских соглашений отвлекает внимание от фундаментальных, неоспоримых фактов: Украина является суверенной, независимой страной, а незаконная захватническая война России нарушает Устав ООН", – сказал он.

Американский дипломат подчеркнул, что Россия манипулирует Минскими договоренностями, пытаясь переложить ответственность на Украину, хотя именно Москва никогда не выполнила ни одного пункта соглашений. Он напомнил, что целью этих договоренностей было не узаконение оккупации, а прекращение боевых действий и возвращение Украине контроля за ее международно признанными границами.

"Россия подписала эти соглашения, но так и не выполнила ни одного из обязательств, на которые согласилась. Никакого!" – подчеркнул Джон Келли.

Джон Келли также процитировал министра обороны США Пита Гегсета, который на заседании Контактной группы по обороне Украины на прошлой неделе заявил, что США поддерживают суверенную и преуспевающую Украину. Однако, по его словам, на данный момент возвращение к границам 2014 выглядит как "нереалистическая цель", а попытки достичь ее могут затянуть войну и привести к еще большим жертвам.

"Длительный мир для Украины должен включать надежные гарантии безопасности, чтобы сделать невозможным повторение войны. Это не должно быть Минск 3.0", – отметил дипломат.

США, как подчеркнул Келли, остаются преданными усилиям остановить войну и восстановить стабильность в Европе.

"Украина, Россия и наши европейские партнеры должны быть частью этого разговора. Мы также призываем другие государства-члены ООН присоединиться к нам в стремлении положить конец этому конфликту", – добавил он.

Напомним, прибывшая в Киев делегация сенаторов США подтвердила важность продолжения военной поддержки Украины. Две партии в Конгрессе поддерживают Украину и не видят никаких переговоров без гарантий безопасности, удовлетворяющих украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский считает, что любые миротворческие силы, если они будут развернуты в Украине, должны включать войска США. По его словам, это будет залогом их эффективности.

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