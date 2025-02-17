Продолжение военной поддержки Украины отвечает интересам Америки, – сенатор от демпартии США

Прибывшая в Киев делегация сенаторов США подтвердила важность продолжения военной поддержки Украины. Две партии в Конгрессе поддерживают Украину и не видят никаких переговоров без гарантий безопасности, удовлетворяющих украинцев.

Видео дня

Об этом заявила глава делегации, демократ Джин Шахин, во время брифинга в Киеве. По ее словам, США не могут оставить Украину наедине с агрессией России, ведь кремлевский диктатор не собирается останавливаться.

"Я считаю, что продолжение военной поддержки есть в национальных интересах Америки, равно как и Украины. Мы ведь знаем, что Владимир Путин не собирается останавливаться в Украине", – сказала она.

Сенатор также добавила, что США должны дать понять своим противникам, что Америка не отступит от своих обязанностей перед союзниками.

Шахин также отметила единство обеих партий в Конгрессе, которые поддерживают Украину, и заверила, что не может быть никаких переговоров без гарантий безопасности для украинцев.

В состав делегации, кроме Шахина, вошли республиканец Том Тиллис и демократ Майкл Беннет. В ходе визита они посетили объекты инфраструктуры, на которые США инвестируют средства, почтили память погибших в Буче, встретились с представителями ООН по делам беженцев и провели переговоры с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком по дальнейшей поддержке Украины в Сенате.

Напомним, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс не исключил отправки американских военных в Украину и еще большего санкционного давления в отношении России. В частности, при условии, что российский диктатор Путин не согласится на мирное соглашение с Киевом, которое будет гарантировать долгосрочную независимость страны. В то же время он высказал идею "перезагрузки" отношений с РФ, если будет заключено "справедливое соглашение".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский считает, что любые миротворческие силы, если они будут развернуты в Украине, должны включать войска США. По его словам, это будет залогом их эффективности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!