'Мир через силу работает в одну сторону и только в нашу': Зеленский указал на проблему с позицией США

Президент Владимир Зеленский заявил, что позиция Соединенных Штатов по отношению к войне "мир через силу" работает только против Украины. По его словам, такая позиция президента США Дональда Трампа является несправедливой для нашей страны.

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Также глава государства подчеркнул, что на сегодняшний день США заняли позицию медиатора. Об этом Зеленский рассказал в интервью 60 Minutes на CBS News.

Президент отметил, что Соединенные Штаты временно прекращали предоставление военной помощи и разведывательных данных зная, что для Украины это будет болезненный удар из-за российских ракетных атак. Поэтому Украина согласилась на прекращение огня в обмен на возобновление помощи.

Однако несмотря на это Россия продолжила обстреливать украинцев, при этом не понеся никакой ответственности и не принимая никаких условий.

"Получается так, что мир через силу работает в одну сторону и только в нашу. И я считаю, что это несправедливый подход. Путин никогда не хотел завершить войну, потому прекращение огня не работает", – заявил Зеленский.

Также глава государства подчеркнул, что нынешняя позиция США вызывает обеспокоенность. Зеленский отметил, что Украина хочет более сильной позиции Вашингтона, чтобы как можно скорее положить конец войне.

"Сейчас мы сильнее на поле боя, наша армия сильнее, чем была в начале войны. Но долгая война и устают все. Неопределенность, потому что идет разбалансировка партнеров. Мы бы хотели более сильную позицию Соединенных Штатов Америки. Наш партнер США сегодня заняли позицию медиатора, и я не знаю, покажет будущее, может эта позиция сработает. Мы хотим верить, что эта позиция сработает на то, чтобы закончить войну как можно скорее. Мы хотим этого. Но у нас есть разговоры на разных уровнях и по некоторым вопросам мы чувствуем неопределенность", – отметил президент Украины.

Напомним, президент США Дональд Трамп, продвигающий идею прекращения огня в войне РФ против Украины, назвал "ужасной вещью" российский обстрел Сум 13 апреля. Двойным ракетным ударом страна-агрессор убила 34 человека, более ста мирных жителей получили ранения.

Ранее Трамп высказался о переговорном процессе с Россией и Украиной. Глава Белого дома заверил, что диалог проходит положительно. Также он добавил, что уже скоро будет понятен результат переговоров.

Как сообщал OBOZ.UA, президенту США предложил "разрешить" агрессору аннексировать четыре украинские области спецпосланник Стив Уиткофф. А вот генерал Кит Келлог выступал как раз против такого сценария.

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