Минские соглашения позволили поставить эскалацию боевых действий на паузу, – Ельченко

Минские соглашения позволили поставить на определенную паузу эскалацию боевых действий на Донбассе, считает последний посол Украины в России Владимир Ельченко.

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Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

"Но, конечно, они не могли остановить эту войну или вообще ее закончить. И то же я думаю о любых соглашениях, которые сейчас могут быть подписаны, теоретически подразумевается", – сказал дипломат.

Ельченко считает, что даже если Украина дойдет до переговоров с РФ, то это будет очередная пауза и замораживание конфликта на определенной территории.

По словам дипломата, со стратегической точки зрения подписание Минских соглашений было верным решением.

"У нас, возможно, не было другого выхода в тот момент, поэтому президент Петр Порошенко на это согласился, а может, он искренне надеялся на то, что эта пауза потом превратится в стабильное урегулирование и прекращение этой войны", — подчеркнул Ельченко.

Он добавил, что Украина должна извлечь из этого урок, и нынешняя власть это понимает.

"И каким бы эмоционально сложным ни был вопрос о том, соглашаться на переговоры с Россией, или не соглашаться, надо всегда помнить о том, что РФ абсолютно нельзя доверять. И они это доказывали неоднократно", – утверждает экс-посол.

Он подчеркнул, что доверять нельзя не только нынешней российской власти, но и любой будущей тоже.