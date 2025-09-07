Великий и ужасный руководитель Главной страны мира сообщил, что возвращает американскому Министерству обороны старое (1789-1947) название, так что оно, если это утвердит Конгресс, теперь снова будет Department of War, то есть Министерством войны (хотя всё равно останется для всех Пентагоном - даже если из своего знаменитого пятиугольника когда-то переедет).

"Максимальная смертоносность, а не вялая законность. Жёсткая сила, а не политкорректность. Мы будем растить воинов, а не только защитников" - приводит по этому поводу слова пентагоновского главы циничного и откровенного Пита Хегсета Франс Пресс.

Кто-то может подумать, что это лишь форма. Но иногда форма и является одновременно содержанием. Как пример - напомню известную ещё с 1936 года лингвошутку академика Льва Щербы (1880-1944), выросшего в Киеве: "Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокрёнка". (Отчаянная пуйлоненавистница Людмила Петрушевская, упоминая в тексте Щербу, даже создала цикл аналогичных миниатюр "Пуськи бятые".) И разве по форме нельзя догадаться о смысле?!

Причём именно вербальная форма порой и влияет на смысл. Когда Польша текст "Ещё Польша не погибла", написанный в далёком 1797 году почти сразу после трёх её разделов, неожиданно в 1927 году объявила почему-то своим государственным гимном, уже через 12 лет "ноосфера сработала" - и произошёл (после очень большого перерыва) и четвёртый её [накарканный] раздел, поскольку "не" в ноосфере куда-то делось.

До сих пор не понимаю, почему уже после этого текст чуть ли не крепостнического 1862 года, начинающийся с аналогичных слов, сделала своим гимном и независимая Украина.

Нельзя ноосферу портить своими страхами, источник которых - какое-то странное позорное чувство собственной неполноценности. Ну почему из всех возможных причин словосочетания "НА Украине" мы выбрали "это потому что нас считают окраиной"? Разве мы не говорим "возвратиться НА Родину"??? Отчего же ЭТА аналогия не была учтена? Мы же не говорим "В Родину"!

Наш язык, наше словоупотребление - зачастую отражают наши страхи. А дальше - всё разносится по воздуху.

(Заметил недавно: стоит лишь подумать - хоть бы сейчас не позвонили Каценеленбойген и Бейгельзимер, как они оба уже звонят мне один за другим, хотя до этого [фамилии условны] выпали из моей жизни лет на 10!)

Даже простой испуг, не говоря уже о Сказанном Слове, это не просто форма, отражающая действительность, а то, что на действительность влияет.

Потому не нужно глумиться над Соединёнными Штатами. Америка переходит в наступление. Что из этого получится - вопрос другой. Но к словам надо относиться с уважением и осторожностью.