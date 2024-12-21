Министр обороны Польши обиделся из-за флагов УПА на военной технике, которую передали Украине

В Польше выразили возмущение из-за красно-черных флагов УПА, размещенных на бронетранспортерах, которые были переданы Украине. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал это "провокацией".

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Эти заявления министр сделал в своем микроблоге на платформе X (Twitter), отвечая на видео, опубликованное телеканалом WarNewsPL. На записи видны два колесных бронетранспортера "Rosomak" с флагами УПА.

"Флаги УПА на бронетранспортерах Rosomak, которые Польша поставляет украинской армии, являются провокацией, которая не должна была состояться", – написал министр.

Косиняк-Камыш поручил немедленно обратиться к украинскому атташе в Варшаве для выяснения ситуации.

Как сообщал OBOZ.UA, польский премьер-министр Дональд Туск во Львове, который он посетил 17 декабря, заявил, что его государство не может отдать Украине "все". Потому что Польша, по его мнению, "в каком-то смысле тоже прифронтовая" страна.

Ранее сообщалось, что в Ряшеве на юго-востоке Польши норвежские военные развернули системы противовоздушной обороны NASAMS. Они будут следить за безопасностью транспортировки оборудования и военной техники, следующих в Украину через хаб в этом городе.

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