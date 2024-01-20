'Миллион дронов – не проблема, проблема в защите людей, которые их делают', – Владимир Яценко

Разработчик БПЛА "Довбуш" Владимир Яценко призвал народных депутатов предоставить украинским производителям дронов возможность арендовать защищенные сооружения, которые в соответствии с Кодексом гражданской защиты (ч.2 ст. 32) могут передаваться в аренду только в мирное время.

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Об этом он заявил во время Единого телемарафона, отметив, что для производства 1 млн беспилотников нужно 900-100 профессиональных работников.

"Мы все слышим о миллионе дронов, но если взять просто калькулятор и посчитать – это немного больше, чем 2700 дронов в сутки. Производственные мощности одного человека с профессиональными навыками – это где-то три дрона в день. Чтобы выработать миллион дронов, нужно всего 900-1000 таких работников. Это не проблема. Потому что у крупных компаний уже сейчас есть и 100, и 200 работников. И по моему экспертному мнению мы уже сейчас производим более 40-50 тысяч дронов тактического уровня, работающих на расстоянии до 20 км. То есть надо увеличить мощности где-то вдвое, и этого будет достаточно. Но основной вопрос на сегодняшний день – где их производить? То есть руководство, правительство должно задать такой вопрос. Я знаю, что они над этим работают, но очень медленно. Например, у нас уже есть помещение, но не можем уже три месяца подписать договор аренды. Так как есть такой Кодекс гражданской защиты, и в соответствии с частью 2 статьи 32 этого кодекса защитные сооружения могут передаваться в аренду только в мирное время. Я обращаюсь к народным депутатам, внесите, пожалуйста, срочно изменения! Сейчас в Украине нет производственных военных хабов, где компании могли бы безопасно производить такое количество дронов. Все прячутся где-то по подвалам, по каким-то производственным помещениям", – рассказал Владимир Яценко.

Он отметил, что у производителей БПЛА в Украине не стоит вопрос "прилетит или не прилетит", а "когда прилетит", поэтому парламенту необходимо срочно решить эту проблему.

"Мы все понимаем – здесь не стоит вопрос "прилетит или не прилетит", а стоит вопрос "когда прилетит". Но на сегодняшний день нет легального механизма заключения договора аренды на защищенные помещения. Поэтому сегодня дроны производятся в условно защищенных помещениях. Мы обращаемся к местной власти, а они говорят, что ничего не могут сделать, потому что нарушат законодательство. Поэтому депутаты, которые бегают за господином Залужным и требуют у него планы военных действий, пусть они делают свое – вносят изменения в законы. Ибо с комплектующими и прочим на сегодняшний день нет никаких проблем. Пожалуйста, нам нужно разместить наших людей в безопасных помещениях. Сменить одну статью в Кодексе – это полчаса работы парламента. А прошло уже три месяца", – подчеркнул Владимир Яценко.