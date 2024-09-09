МИД вызвал временного поверенного в делах Ирана в Украине: что происходит

Министерство иностранных дел Украины в понедельник, 9 сентября, вызвало временного поверенного в делах Исламской Республики Иран в Украине Шахриара Амузегара. Ему была высказана "глубокая обеспокоенность" в связи с сообщениями о возможной поставке Ираном баллистических ракет стране-агрессору.

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Об этом идет речь на сайте МИД. Отмечается, что иранскому дипломату был передан ответный комментарий МИД Украины от 7 сентября.

Также ему в жесткой форме высказано предупреждение, что подтверждение факта поставки Ираном баллистического вооружения государству-агрессору будет иметь разрушительные и непоправимые последствия для украинско-иранских двусторонних отношений.

Накануне, 8 сентября, в МИДе Ирана отреагировали на обвинения в передаче баллистики России. Там отметили, что Тегеран никогда не являлся частью российско-украинской войны. Более того, страна выступает за ее политическое урегулирование.

7 сентября, официальные лица Ирана признали передачу стране-террористу России баллистических ракет и дронов-камикадзе. В Тегеране издали, что поставляют Москве оружие по бартеру, получая сою и кукурузу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме заявили, что "встревожены" укреплением сотрудничества Ирана и РФ в сфере вооружений. По словам представителя Совета национальной безопасности США Шона Севетта, передача Ираном баллистических ракет России ознаменует резкую эскалацию войны.

Ранее сообщалось, что Россия уже получила от Ирана первую партию баллистических ракет малого радиуса. По предварительным данным, иранский режим мог передать россиянам более 200 баллистических ракет.

После этого в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на возможную передачу по Ирану баллистических ракет стране-террористу России. В дипломатическом ведомстве призвали руководство исламской республики воздержаться от сотрудничества с россиянами.

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