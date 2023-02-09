МИД: Украина предоставит доказательства нелегитимности пребывания России в ООН и необходимости ее исключения

Министерство иностранных дел Украины разработало детальную аргументированную позицию о не легитимности пребывания России в Совбезе ООН и организации в целом и работает над исключением страны-агрессора. Украинские дипломаты уже провели работу более чем в двух десятках стран с целью привлечения их к участию в этот процесс.

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Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко в Facebook. По его словам, злоупотребление РФ правом вето приобрело вопиющие масштабы.

Проблема особенно обострилась после 24 февраля 2022 г., когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, блокируя любые действия ключевого органа ООН, ответственного за поддержание международного мира и безопасности.

"Именно поэтому, привлекая лучших украинских и иностранных юристов-международников, МИД Украины разработало детальную аргументированную позицию о нелегитимности пребывания России в Совбезе ООН и ООН в целом и необходимости ее исключения", – отметил Николенко.

Он напомнил, что в декабре 1991 года российская делегация без уставных оснований узурпировала в Совете Безопасности ООН кресло СССР — государства, которое в то время прекратило свое существование. Обретение Российской Федерацией статуса постоянного члена Совета безопасности ООН было незаконным.

"Грубо нарушив Устав ООН, РФ испытала тотальную вседозволенность и безнаказанность. Безнаказанное зло в прошлом привело к кровавым последствиям нынешнего времени", – заявил Николенко.

Он отметил, что МИД начал "масштабную и системную дипломатическую работу по мобилизации коалиции единомышленников и продвижению темы исключения РФ".

"Украинские дипломаты уже провели работу более чем в двух десятках стран с целью привлечения их к участию в глобальной адвокации исключения РФ из СБ ООН. Кроме того, МИД уже работает с более чем тремя десятками лидеров общественного мнения и авторитетных представителей политических, академических и экспертных кругов для адвокатирования украинской инициативы. Привлекаем лиц, которые могли бы адвокатировать не только в конкретных странах, но и на международном уровне", – рассказал спикер министерства.

По словам Николенко, количество стран и адвокатов, которые будут работать над тем, чтобы исключить Россию из ООН, продолжит расти.

В настоящее время МИД Украины финализирует план мероприятий и шагов публичной кампании по адвокации исключения России из Совбеза ООН, параллельно проводя консультации с партнерами по дальнейшим дипломатическим шагам в этом направлении.

Николенко подчеркнул, что исключение РФ из состава Совета Безопасности ООН является одним из приоритетов внешней политики.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 декабря прошлого года Украина официально инициировала исключение России из ООН.

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