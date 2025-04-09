МИД и Минэкономики против Минобороны и Минфина: партии Мерца и Шольца создали правительственную коалицию. Видео

В Германии блок консервативных партий Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) во вторник, 9 апреля, достиг соглашения с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) о формировании правительственной коалиции. Главными элементами соглашения, представленного общественностью в 16:00, стали реформы в сферах миграции, экономической и оборонной политики. Кроме того, партии договорились о разделе министерств.

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Пора это пишет Deutsche Welle. Издание отмечает, что только поделили ведомства, не называя конкретных имен министров.

Так, СДПГ – партия ныне действующего канцлера Олафа Шольца – получит портфели министров финансов и обороны. А в блок ХСС и Христианско-демократический союз, лидером которого является Фридрих Мерц, перейдут министерства внутренних и иностранных дел.

По завершении переговоров лидеры политических партий провели брифинг. Будущий канцлер Фридрих Мерц подчеркнул, что все три партии хотят лучшего для государства. Он назвал три отрасли, на которые будет сделан акцент.

Первая – усиление конкурентоспособности экономики, увеличение инвестиций и повышение жизненного уровня. Вторая – изменение миграционной политики, прекращение нелегальной миграции, возвращение нелегалов на контролируемых границах, отмена ускоренного предоставления гражданства. Третья – повышение внутренней и внешней безопасности, в частности из-за повышения расходов на оборону, усиления Бундесвера, создания Совета Безопасности в Ведомстве канцлера и т.д.

"Германия возвращается! Германия выполнит обязательства по обороне. И Германия готова усилить собственную конкурентоспособность. И это не только Германия – вся Европа, Евросоюз. И Германия будет очень сильным партнером в Европейском союзе. И мы выведем Европейский союз вперед", – сказал будущий канцлер Фридрих Мерц.

Как пишет Reuters, миграционная политика была спорным вопросом в коалиционных переговорах. Консерваторы выступают за более строгий подход к искателям убежища в ответ на поддержку ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) и несколько насильственных инцидентов с участием беженцев.

Согласно обнародованному документу, обе стороны достигли предварительной договоренности о прекращении федеральных программ добровольного приема беженцев, таких как программа ООН – единственной действующей сейчас – и не запускать никаких новых.

Кроме того, лидер ХСС Маркус Зедер во время брифинга проинформировал, что искатели убежища из Украины не будут больше получать деньги, равные пособию по безработице, но не уточнил, какое именно обеспечение предусмотрено украинцам.

Стоит отметить, что коалиционное соглашение было заключено на фоне незаурядных исторических вызовов, с которыми столкнулась в том числе и Германия из-за торговой войны, развязанной Трампом и угрозы со стороны России.

Как отметил Мерц, коалиционные переговоры велись в условиях растущего напряжения: в самой Германии есть много сил, работающих против демократии; преступная российская война против Украины продолжается и нет признаков того, что Путин хочет ее завершить; экономические опасности и неуверенности повышаются, в частности, из-за действий США.

Несмотря на это, соглашение удалось достичь через несколько недель после выборов, что считается довольно коротким сроком для Германии, в которой переговоры о коалиции могут длиться месяцами.

Как сообщал OBOZ.UA:

Накануне, 8 апреля, лидеры политического блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии достигли согласия по заключению коалиционного соглашения. Они рекомендовали своим партийным силам начать переговоры по созданию коалиции.

Новое правительство Германии, вероятно, будет более решительным в вопросе предоставления Украине дальнобойного оружия, в частности, ракетных систем Taurus. Такое мнение высказал депутат Бундестага от Христианско-демократического союза, член комитета по иностранным делам Родерих Кизеветтер.

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц уже высказывался о возможности предоставления Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Также он заявлял, что из-за агрессии России против Украины необходимо изменение оборонной политики страны. Мерц замечал, что война, которую ведет кремлевский диктатор Владимир Путин, является не только конфликтом против территориальной целостности Украины, но и частью более широкой агрессии против Европы в целом.

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