"Международные горизонты сужаются": СМИ объяснили "нюанс" с решением Путина по поводу участия в БРИКС

Неявка президента России Владимира Путина на саммит стран БРИКС 22-24 августа в Йоханнесбурге (Южная Африка), который запланирован на 22-24 августа, свидетельствует об изоляции страны-агрессора. Заявляется, что решение отправить вместо главы Кремля министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова было принято "по взаимному согласию" сторон.

Видео дня

Аналитик CNN Нейтен Годж считает, что это говорит о "сужении международных горизонтов" российского президента. При этом Путин запланировал участие в мероприятии онлайн.

Годж написал, что "это может показаться пустяком человеку, который правит страной, охватывающей одиннадцать часовых поясов". В конце концов, у Путина открыта дверь в Китай, Иран, дружественные страны в Центральной Азии.

"И, конечно же, у него всегда будет Минск: белорусский лидер Александр Лукашенко, предоставивший России стартовую площадку для вторжения, также принимал Путина", – отметил аналитик.

Впрочем, участие в международном дискуссионном клубе могло бы быть удобным поводом для Путина "вести себя как игрок на мировой арене". Президент России упустил эту возможность из-за ордера на арест, выданного Международным уголовным судом.

Ожидается, что на саммите БРИКС будут присутствовать лидеры других членов экономического блока, в частности, президент Южной Африки Сирил Рамафоса, лидер Китая Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Лула да Силва и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Какими бы не были мотивы, с любой точки зрения неявка Путина на саммит не очень хороша для Москвы", – уверен Годж.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 19 августа в РФ заявили, что диктатор Владимир Путин провел совещание в штабе военного командования "СВО". Оно состоялось в Ростове-на-Дону.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!