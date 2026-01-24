'Место Путина в трибунале, а не в Совете мира': Сибига указал на циничность атаки РФ во время переговоров

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что пока россияне пытаются делать видимость готовности к мирным переговорам и дипломатии, украинцы пережили очередную ночь российского террора. По его словам, российские ракеты "попали не только в наших людей, но и в стол переговоров".

Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что Россия продолжает вести геноцидную войну против мирного населения. Об этом Сибига заявил в соцсети Х.

По словам министра, российский диктатор Путин цинично отдал приказ о жестоком массированном ракетном ударе по Украине прямо в тот момент, когда делегации встречаются в Абу-Даби для продвижения возглавляемого США мирного процесса.

"Основные цели остались прежними: энергетические объекты и жилые районы. Россия продолжает вести геноцидную войну против мирного населения, совершая военные преступления и преступления против человечности", – написал Сибига.

Также глава МИД подчеркнул, что это варварское нападение еще раз доказывает, что место Путина не в Совете мира, а на скамье подсудимых специального трибунала.

"Благодарю нашу ПВО, продемонстрировавшую невероятную эффективность, наших героических работников энергетики, восстанавливающих поврежденную инфраструктуру, и наших партнеров, укрепляющих устойчивость Украины дополнительными перехватчиками и энергетическим оборудованием", – заявил глава МИД.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной массированный обстрел по объектам энергетической инфраструктуры. В очередной раз глава государства заявил, что партнерам "нельзя медлить с поставками ПВО".

Ранее сообщалось, что российская террористическая армия нанесла массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Черниговской области. В результате вражеских атак по состоянию на утро почти весь Чернигов обесточен.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 января страна-агрессор совершила очередную атаку на Украину, запустив сотни дронов-камикадзе. Также с бортов стратегической авиации противника были выпущены ракеты. Среди прочих под воздушной атакой находились Киев и область.

