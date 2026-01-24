В Чернигове – блекаут из-за обстрелов РФ: есть попадания в области

Ночью 24 января российская террористическая армия нанесла массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Черниговской области. В результате вражеских атак по состоянию на утром почти почти весь Чернигов обесточен.

Видео дня

Объекты критической инфраструктуры приступили к переходу на работу от альтернативных источников питания. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета.

Последствия террора

По информации городской власти, в связи с массированным обстрелом со стороны оккупационной армии РФ по объектам энергетической инфраструктуры повреждено соответствующее оборудование. В результате этой атаки почти весь город Чернигов остался без электроэнергии.

Утром объекты критической инфраструктуры в Чернигове начали переход на работу от альтернативных источников питания. В мэрии предупредили местных жителей, что это технологический процесс, требующий определенного времени. В настоящее время переключение продолжается, ситуация находится под контролем соответствующих специалистов предприятий.

Новость дополняется…