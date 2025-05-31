Мерц собирается в Вашингтон на первую встречу с Трампом: будут говорить об Украине

В четверг, 5 июня, немецкий канцлер Фридрих Мерц посетит Вашингтон. Там он встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

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Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус в субботу, 31 мая. Одна из тем переговоров - война России против Украины и способы ее завершения.

В Бундестаге отмечают, что Мерц вылетит в США вечером 4 июня. В программе визита канцлера в Вашингтон встреча с Трампом в Белом доме, совместный обед и пресс-конференция.

"Основное внимание при обсуждении будет уделено отношениям между двумя странами и международным вопросам, таким как российская агрессия против Украины, ситуация на Ближнем Востоке и торговая политика", – говорится в сообщении правительства ФРГ.

Детали

Встреча в Вашингтоне станет первой личной между Мерцом и Трампом. До этого они только 8 мая говорили по телефону, в частности о войне РФ против Украины.

О дате и формате события администрации Германии и США договаривались в течение нескольких недель.

Стоит добавить, что меньше чем за месяц на новой должности Фридрих Мерц уже успел посетить Францию, Польшу, страны Северной Европы и Украину.

Ранее немецкий политик заявил, что Россия продолжает медлить с началом реальных мирных переговоров, она до сих пор не представила обещанного документа - так называемого меморандума. Вместо этого РФ своими массированными атаками на украинские города дала "пощечину" всем, кто продвигает прекращение огня - как в Украине, так и в Европе и США.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 мая президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашения о временном прекращении огня в секторе Газа на 60 дней. Кроме того, есть перспективы заключения соглашения с Ираном по ядерной программе страны.

Накануне в Белом доме заявили, что правительство Израиля одобрило план Трампа по временному прекращению огня в секторе Газа на 60 дней. Группировка ХАМАС со своей стороны еще изучает предложение.

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