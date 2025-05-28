'Это не язык мира': Мерц назвал массированные российские обстрелы пощечиной Украине, Европе и США

Россия продолжает медлить с началом реальных мирных переговоров, она до сих пор не представила обещанного документа - так называемого меморандума. Вместо этого РФ своими массированными атаками на украинские города дала "пощечину" всем, кто продвигает прекращение огня - как в Украине, так и в Европе и США.

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Об этом заявил федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

"Мы сегодня тщательно обсудили, как можно продвинуть дипломатические усилия по прекращению огня. Ты, Владимир, четко заявил: никто не хочет мира больше, чем сама Украина. Киев уже много недель готов к немедленному, безусловному прекращению огня. Украина готова к следующему шагу - техническим переговорам с Россией, независимо от места: в Ватикане, Женеве или любом другом нейтральном месте. Мы, европейцы, готовы поддержать эти переговоры", - сказал он.

Мерц подчеркнул, что лидеры европейских стран занимают в этом вопросе единую позицию и рассчитывают на поддержку США, поскольку, по его словам, вовлеченность Штатов остается незаменимой для успешного переговорного процесса.

В противовес этому, Кремль продолжает тянуть время и эскалировать агрессию - обещанный Путиным более недели назад так называемый меморандум по переговорной позиции до сих пор не представлен, зато Россия усиливает террористические атаки по гражданскому населению Украины.

"Массированные авиаудары, в частности по Киеву в минувшие выходные, - это не язык мира, а язык жестокой войны. Это - пощечина всем, кто борется за прекращение огня - как в Украине, так и в Европе и США", - заявил канцлер Германии.

По словам Мерца, со стороны России "до сих пор нет никакой готовности вести переговоры".

"Я очень благодарен президенту Зеленскому за то, что он даже заявил о готовности к переговорам без предварительных условий. Мы, со своей стороны, конечно, предлагаем участие европейской стороны в таких переговорах. Мы также предлагаем это вместе с американскими партнерами. Но самое главное - чтобы переговоры вообще состоялись, и я хочу еще раз это подчеркнуть", - подчеркнул Мерц.

Он отметил, что со стороны Украины, Европы и США было сделано очень много в дипломатической сфере для того, чтобы эти переговоры состоялись.

"Если еще кто-то сейчас будет серьезно утверждать, что мы мало сделали в дипломатической сфере, то он, очевидно, просто проспал последние три недели, потому что больше тих дипломатических усилий, которые были сделаны в течение последних трех недель, не было в течение всего времени войны", – сказал Мерц.

Но со стороны России не было вообще никаких дипломатических усилий вести какие-то переговоры, подчеркнул канцлер.

"Если она этого сейчас не сделает, это будет свидетельствовать для всего мира, что она на самом деле не имеет никакого искреннего интереса к переговорам и стремится продолжать войну военными средствами. А мы хотим эту войну прекратить", – добавил канцлер.

Как сообщал OBOZ.UA:

В среду, 28 мая, президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в столицу Германии Берлин, где провел встречу с канцлером Фридрихом Мерцом. По итогам переговоров глава украинского государства заявил о важных договоренностях по ПВО и инвестициям в производство дронов в Украине.

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 5 миллиардов евро. Средства пойдут, в частности, на производство дальнобойного оружия в Украине и поставки боеприпасов к ПВО.

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