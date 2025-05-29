Израиль принял предложение Трампа по перемирию в Газе – Белый дом

Правительство Израиля одобрило план американского президента Дональда Трампа по временному прекращению огня в секторе Газы на 60 дней. Группировка ХАМАС со своей стороны изучается предложение.

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Об этом в четверг, 29 мая, на брифинге рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает France24. По ее словам, Израиль уже принял новое предложение США.

"Я могу подтвердить, что специальный посланник Виткофф (посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф)и президент представили предложение о прекращении огня ХАМАС, которое Израиль поддержал и одобрил", – заявила она.

В то же время, по словам Ливитт, переговоры продолжаются, и ХАМАС еще не принял условия предложения.

"Я также могу подтвердить, что эти обсуждения продолжаются, и мы надеемся, что прекращение огня в секторе Газа состоится, чтобы мы могли вернуть всех заложников домой", – сказала Ливитт.

Она добавила, что Белый дом или президент Дональд Трамп выступит с официальным заявлением, если группировка ХАМАС одобрит предложение.

Что предусматривает новый план

Канал "Аль-Арабия" в четверг сообщил, что получил проект соглашения о прекращении огня. По данным телеканала, план Штатов предполагает, что Вашингтон, Каир и Доха будут обеспечивать соблюдение режима прекращения огня в течение 60 дней с момента заключения соглашения.

Они же выступят гарантами в случае его продления. План также предусматривает немедленное прекращение огня в секторе Газы на 60 дней, освобождение 10 живых заложников и возвращение останков 18 погибших заложников.

Переговоры о постоянном прекращении огня начнутся в первый день прекращения огня. Предполагается также, что сразу после того, как ХАМАС согласится с условиями, в сектор Газы будет доставлена гуманитарная помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты Америки в последние дни обратились к официальному Иерусалиму спросьбой отложить полномасштабную военную операцию в секторе Газа. Запрос связан с переговорами по соглашению об освобождении заложников.

ранее премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что одной из главных задач ЦАХАЛ в секторе Газа является возвращение всех заложников. По его словам, Израиль не собирается отступить от этого и если не выполнит эту задачу сегодня, то выполнит ее завтра, если нет, то послезавтра.

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