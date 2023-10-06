Мэра Сум, обвиняемого во взяточничестве, выпустили под залог: названа сумма

Мэра Сум Александра Лысенко отпустили из-под стражи в связи с внесением залога 5 октября. Его сумма – 3 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда. Напомним, что мера пресечения политику была избрана 4 октября.

Прокуроры настаивали на том, чтобы суд определил больший размер залога (10 миллионов гривен). Судья ВАКС удовлетворил ходатайство обвинения частично.

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Расследование касается взятки в особо крупном размере – 2 130 000 гривен. Во время судебного заседания Лысенко вину не признавал. Он утверждал, что взятку ему не предлагали и никаких денег он не получал.

В деле есть второй подозреваемый – директор Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета Александр Журба. Его также арестовали с альтернативой внесения залога (1 476 200 гривен).

Как писал OBOZREVATEL:

– Мэр Сум и директором Департамента инфраструктуры горсовета были задержаны 2 октября. По данным следствия, чиновники требовали деньги от местных предпринимателей, которые занимались вывозом мусора, за беспрепятственное ведение бизнеса в Сумах. Оба были разоблачены "на горячем".

– Лысенко и Журбе сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от четырех до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

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