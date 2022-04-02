Мэр Рубежного перешел на сторону оккупантов и обвинил Украину в 'геноциде'. Видео

Пропавший мэр Рубежного Луганской области Сергей Хортив оказался коллаборантом. Он перешел на сторону российских оккупантов.

В этом он сам признался в записанном с его участием видеообращении. Его опубликовал в Telegram журналист Андрей Цаплиенко (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Хортив обвинил украинских военных в якобы "геноциде местных жителей".

"Это та политика Европы, Америки по отношению к нам, которая сейчас привела к массовому кровопролитию и убийству наших людей. Вы – фашисты. Вас породила Европа и Америка, и вы пляшете за их деньги", – повторил он пропагандистскую мантру.

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Также он заявил пропагандистам РИА Новости, что находится на территории, подконтрольной террористам "ЛНР".

Напомним, что Хортив исчез около месяца назад. Затем на его место был назначен глава Северодонецкой райадминистрации Роман Власенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, российскими войсками, которые атаковали Бучу в Киевской области, был Игорь Татарченко из Крыма, предавший присягу в 2014 году. Напомним, что город уже освобожден от захватчиков.

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