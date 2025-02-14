Мэр Конотопа призвал отменить ограничения на помощь военным: обращение к главе ОВА

Городской голова Конотопа Сумской области, участник АТО Артем Семенихин призвал отменить введенные в области ограничения на помощь военным. По его словам, новые правила рассмотрения обращений значительно усложняют поддержку подразделений Сил обороны со стороны муниципалитетов.

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Видеообращение Артема Семенихина обнародовали в YouTube-канале Ассоциации городов Украины 13 февраля. В нем мэр Конотопа обратился к начальнику Сумской областной военной администрации Владимиру Артюху.

Городской голова сказал, что утвержденные в январе Артюхом правила взаимодействия местных органов власти Сумщины по рассмотрению обращений по оказанию помощи Силам обороны на территории области значительно усложняют, а иногда делают невозможным оказание поддержки военных подразделений со стороны муниципалитетов.

"Вот недавно случай. Из 5-й штурмовой ребята к нам приходят и говорят: за нами было попадание, там, где был инструмент, нам надо технику ремонтировать. Дайте хотя бы пару болгарок нам, срочно надо. Пришел, принес письмо за подписью командира части. 30 минут заняло вопрос решить, чтобы мы купили им болгарки и передали. Представляете? 30 минут", – рассказал мэр Конотопа.

По его словам, теперь командир части для получения разрешения на запрос о помощи должен ехать "к своему руководству в Киеве, Чернигове или где-то на фронте".

"Найти какого-то своего командира, части, или начальника ОТГВ или, Бог его знает, какого командира, потом привозит нам письмо, мы должны перенаправлять его Артюху – и Артюх, генерал, глава ОВА, должен принимать решение, нужно ли давать болгарку, нужно ли FPV-дрон на фронт", – сказал Артем Семенихин.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре Артем Семенихин заявил, что Артюх отменил бронирование для коммунальщиков и дал поручение ТЦК мобилизовать их. По его словам, областные власти "оставляют без воды" второй по размерам город на Сумщине, то есть Конотоп. Мэр также призвал президента Владимира Зеленского откомандировать главу ОВА "в водоканал слесарем канализационных сетей".

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