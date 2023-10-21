Мэр Днепра Филатов и президент TAPS Кэрролл обсудили усиление работы единого украинского офиса организации, помогающего семьям погибших воинов со всей страны

Мэр Днепра Борис Филатов провел встречу с президентом и основательницей международной организации "TAPS", заботящейся о помощи семьям погибших воинов — Бонни Кэрролл. В США она имеет большой опыт как военной, так и государственной службы. Госпожа Кэрролл работала с президентами Рональдом Рейганом и Джорджем Бушем-старшим, а во времена управления страной Бараком Обамой она была награждена Президентской медалью Свободы. Визит Бонни Кэрролл в город Филатов назвал очень знаковым, ведь представительство "TAPS", работающее в Днепре пять лет, уже помогло многим пережить потерю. А после начала полномасштабного вторжения России организация расширила свою помощь и работает над тем, чтобы тема войны в Украине оставалась в мировой повестке дня.

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"За время нашего знакомства с госпожой Кэрролл мы прошли много этапов. Сначала это была наша хорошая знакомая, известная американская деятельница. Потом мы стали коллегами, дальше — хорошими друзьями. Сейчас же она настоящая часть большой семьи Днепра. Человек, который искренне прилагает усилия нашему. совместной работе - чтобы делиться опытом, помогать и поддерживать людей, которым это нужно", - отметил Филатов.

В настоящее время "TAPS Ukraine" с помощью партнеров и доноров США приобрел здание, где обустроили Центр устойчивости и несокрушимости. Здесь в режиме 24/7 оказывают всемерную поддержку семьям погибших. Этот центр единственный в Украине. "Открытие этого замечательного Resilience Center для TAPS Ukraine – это больше, чем просто новое заведение. Это маяк надежды и обещание того, что мир стоит вместе с Украиной к победе. Слава Украине", - сказала Бонни Кэрролл.

Кроме того, в Днепре запустили "TAPS dental". Это проект двустороннего сотрудничества, для которого под передвижную стоматологическую клинику переоборудовали реанимобиль. С ним два американских стоматолога-волонтера и днепровские специалисты отправились к бойцам на передовую, чтобы предоставить им необходимое лечение.