Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник потроллил россиян. Он на минуту перешел на язык страны-агрессора и процитировал строчку из советского мультика "Летучий корабль".

Видео дня

Таким образом дипломат намекнул на не слишком веселую жизнь граждан РФ, которые начали ощущать последствия войны, развязанной главой Кремля Владимиром Путиным. Об этом Мельник отметил во время во время заседания Совета Безопасности.

"Госпожа президент, в завершение я хочу обратиться к российскому представителю со словами из известного советского мультфильма, которые прекрасно отражают нынешние настроения российского населения, которое все больше сталкивается с ужасными последствиями бумеранга своей варварской войны. ''Эх, жизнь моя – жестянка, Да ну ее в болото!'' – сказал дипломат.

Стоит отметить, что во время заседания Совета Безопасности Мельник отметил, что российская экономика все больше приближается к рискам структурной стагнации и роста бюджетного дефицита на фоне длительной войны против Украины. В то же время по его словам, Москва продолжает игнорировать политические инициативы, направленные на прекращение боевых действий.

Напомним, в опросе одного из медиа рядовые россияне пожаловались, что угроза, которая раньше казалась далекой, теперь стала реальной и вызывает страх. Люди говорят, что нынешние события кажутся более угрожающими, чем раньше. Поэтому часть граждан начинает открыто говорить о необходимости мира.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне все пессимистичнее оценивают экономические перспективы страны на фоне затяжной войны против Украины. Социологические опросы фиксируют резкое ухудшение настроений и фактическое исчезновение баланса между оптимистическими и негативными ожиданиями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!