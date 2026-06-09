Российская экономика все больше сталкивается с рисками структурной стагнации и бюджетного дефицита на фоне длительной войны против Украины. В то же время Москва продолжает отказываться от политических инициатив, направленных на прекращение боевых действий.

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Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности. Информацию сообщает агентство Укринформ.

Украина предложила конкретный механизм для продвижения мирного процесса – встреча Президента Украины и российского лидера на нейтральной территории. Однако Кремль отверг эту инициативу.

Дипломат напомнил, что 4 июня Президент Украины обратился к Владимиру Путину с открытым письмом с призывом завершить войну и подтвердил готовность к прямым переговорам. В то же время российская сторона продолжает демонстрировать публичный оптимизм относительно хода войны и состояния экономики.

Во время выступления Мельник привел оценки, согласно которым российская экономика в последние годы функционировала за счет масштабной милитаризации и военных расходов. Такую модель является "экономикой смерти", где значительная часть экономической активности связана с войной и военными выплатами.

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Россия ежегодно тратит около 10 млрд долларов на единовременные выплаты гражданам, которые подписывают контракты на военную службу. Кроме того, компенсации семьям погибших военнослужащих могут достигать примерно 200 тысяч долларов.

Мельник также обратил внимание на заявления российских чиновников относительно экономических трудностей. В частности, министр экономического развития РФ Максим Решетников признал наличие сложной ситуации в экономике, а министр финансов Антон Силуанов предупредил о рисках увеличения бюджетного дефицита.

В мае украинские силы освободили на 100 квадратных километров больше территории, чем российские войска смогли захватить. Такая тенденция наблюдается уже второй месяц подряд.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский оценил нынешнее положение Кремля на международной арене. По его словам, жесткая и непоколебимая позиция диктатора РФ Владимира Путина может быть следствием как его личных ошибок, так и дезинформации со стороны военного командования.

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