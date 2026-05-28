Россияне на фоне войны с Украиной перестали надеяться на улучшение ситуации в экономике: опрос зафиксировал 'перелом'

Россияне все пессимистичнее оценивают экономические перспективы страны на фоне затяжной войны против Украины. Социологические опросы фиксируют резкое ухудшение настроений и фактическое исчезновение баланса между оптимистическими и негативными ожиданиями.

Эксперты говорят о переломном моменте в восприятии экономической ситуации населением. Об этом пишет The Moscow Times.

Согласно результатам опроса, проведенного фондом "Общественное мнение" по заказу Центрального банка России, в мае разница между позитивными и негативными оценками экономических перспектив на ближайшие 12 месяцев фактически исчезла. Это худший показатель с октября 2022 года, когда подобные настроения фиксировались на фоне объявления мобилизации.

Похожая тенденция наблюдается и в долгосрочных ожиданиях. Оценки на пятилетнюю перспективу ухудшаются уже пятый месяц подряд и приблизились к черте, отделяющей оптимизм от пессимизма. Текущие показатели стали худшими с марта 2022 года – периода сразу после начала полномасштабной войны.

На фоне этих настроений экономические показатели также демонстрируют негативную динамику. В первом квартале ВВП России сократился на 0,2% в годовом измерении, что стало первым спадом за последние три года. Дополнительным фактором стал рост цен в начале года, связанный с повышением налога на добавленную стоимость.

Опросы свидетельствуют и об ухудшении оценок собственного материального положения россиян. В апреле впервые с конца 2022 года количество тех, кто ожидает ухудшения финансовой ситуации, превысило долю оптимистов. В мае эти оценки несколько стабилизировались, однако общая тенденция остается негативной.

Аналитики обращают внимание на структурные изменения в экономике. Она все больше разделяется на сектор, связанный с военными заказами и государственной поддержкой, который демонстрирует рост, и сокращающуюся гражданскую часть. По данным Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, в первом квартале спад зафиксировали в большинстве обрабатывающих отраслей.

Одним из последствий этого стал рост скрытой безработицы, которая достигла максимальных показателей как минимум за десятилетие. Несмотря на дефицит кадров, компании пытаются удержать работников, сокращая нагрузки или переводя их в неполную занятость.

Темпы роста зарплат также замедлились, а реальные доходы населения впервые за три года снизились. По оценкам аналитического центра ЦМАКП, в первом квартале они были примерно на 1% ниже, чем в предыдущем квартале, если учитывать сезонные колебания.

Дополнительно фиксируется стагнация доходов: медианный уровень располагаемых средств на одного человека в этом году удерживается на уровне около 27,5 тысяч рублей. Это ограничивает потребительский спрос и усиливает общую экономическую слабость.

Эксперты отмечают, что падение потребительских настроений само по себе становится фактором, который влияет на экономику. Люди все чаще выбирают модель сбережения вместо расходов, что дополнительно сдерживает экономическую активность.

Подобные тенденции подтверждают и другие исследования, в частности опрос "Левада-центра", которые также фиксируют снижение индекса потребительских настроений до уровня, близкого к пессимистическому.

