Мелания Трамп впервые в истории ООН будет председательствовать на заседании Совбеза: какие вопросы станут ключевыми

Первая леди США Мелания Трамп впервые возглавит заседание Совета Безопасности ООН. Произойдет это в понедельник, 2 марта, в день, когда США начнут месячное председательство в этом международном органе.

Заседание будет посвящено обсуждению вопросов образования, технологий, мира и безопасности. Подробности сообщает Guardian.

Мелания Трамп в начале марта возглавит встречу на тему "Дети, технологии и образование в конфликте" в Совбезе ООН в Нью-Йорке. Это станет первым случаем такого председательства не только для нее лично, но и для действующей первой леди США в принципе.

Как заявили в Белом доме, заседание состоится в первый день председательства США в Совбезе продолжительностью в месяц – 2 марта.

Согласно сообщению, Мелания Трамп планирует уделить внимание "образованию как инструменту содействия толерантности и глобальному миру" в рамках международной организации, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке.

"Лидерство госпожи Трамп станет первым случаем, когда действующая первая леди США будет председательствовать в Совете безопасности, поскольку члены Совета будут рассматривать вопросы образования, технологий, мира и безопасности", – подчеркнули в Белом доме.

В сессии также примут участие посол США в ООН Майк Уолц, представители Совета Безопасности и другие международные участники.

Guardian добавляет, что Мелания Трамп, в частности, сосредоточилась на усилиях по возвращению украинских детей, вывезенных в Россию после начала полномасштабного вторжения. В октябре 2025-го она заявляла, что некоторые из похищенных детей уже воссоединились со своими родными.

"Обычно заседание Совета Безопасности ведет посол страны в ООН или высокопоставленный чиновник кабинета министров. Хотя бывшие первые леди, такие как Элеонора Рузвельт, занимали влиятельные должности в ООН – Рузвельт помогла составить Всеобщую декларацию прав человека – ни одна из них не председательствовала на заседаниях Совета, находясь на посту первой леди", – подчеркивается в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, во время последнего заседания Совбеза США обвинили четыре страны в поддержке войны России против Украины.

На том же заседании представители нашего государства заявили, что Украина не отдаст свою территорию и людей агрессору – и не пойдет на территориальные уступки, которых требует Москва.

