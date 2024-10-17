Медленно, осторожно и неоднозначно: в НАТО заявили о переосмыслении стратегии по России, но не по Украине

Министры обороны государств-членов НАТО 17-18 октября совещаются в Брюсселе относительно новой политики по отношению России и угроз, исходящих от нее. Встреча начнет "переосмысление политики организации на фоне угроз со стороны Кремля".

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Такое важное переосмысление, опоздавшее на несколько лет, все еще проходит очень напряженно и медленно. С одной стороны, заявление генсека НАТО Рютте, пообещавшего не дать российскому диктатору Путину победить в войне против Украины, а тактика по запугиванию Альянса не сработает. С другой стороны, окончательного варианта новой стратегии по отношению к РФ пока что нет, поскольку в ней должны учитываться мнения всех стран-участниц НАТО. В то же время, как отмечается, некоторые члены Альянса имеют опасения в связи с тем, что "агрессивная стратегия может послать "сигнал", который дестабилизирует Россию". Есть еще и те, которые вообще против любого переосмысления.

Что касается украинского вопроса на саммите, то его переосмысление четко охарактеризовала постпред США в Альянсе Джулиана Смит, отметив накануне, что ситуация на данный момент не способствует приглашению Украины в НАТО.

О том, как НАТО "трудно" переосмысливает свою политику относительно угроз со стороны России и что уже сделано сегодня, – в материале OBOZ.UA.

Прояснить будущие "отношения"

Отношения между НАТО и РФ достигли дна после начала полномасштабного вторжения в Украину, когда Альянс признал Россию "самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников". Однако, несмотря на изменение тона, НАТО по-прежнему сохраняет "Основной акт" с Россией. Это документ, подписанный в 1997 году, через 6 лет после распада Союза, в котором говорится об общей цели – "построить стабильную, мирную и неделимую Европу".

Страны НАТО сейчас пытаются "наметить разные элементы стратегии в отношении Москвы. Пора разработать новую стратегию с точки зрения конкретных позиций союзников", отмечают в штаб-квартире организации. Однако пока нет проекта новой стратегии, а основное внимание уделяется только сбору мнений 32 стран НАТО. При этом, уже возникают разногласия по поводу того, насколько далеко должен зайти Альянс, чтобы создать новый свод правил в отношениях с Россией. Как сообщает издание Рolitico, некоторые члены организации "опасаются, что очень агрессивная новая стратегия может стать сигналом, дестабилизирующим Россию".

Кроме того, возникает вопрос о Венгрии и Словакии — двух странах НАТО, идущих вопреки другим членам Альянса, продолжая поддерживать контакты с Кремлем и считая "стратегически важным" взаимодействие с Россией.

Медленные изменения

Украина пока не член Альянса, поэтому диктовать политику противодействия с РФ мы не можем. С другой стороны, именно наша страна сегодня противостоит российской армии, готовившейся воевать со всем НАТО, и защищает те же страны Альянса и, естественно, мы хотим, чтобы блок был более сильным и активнее помогал в противостоянии с Россией.

Конечно же, полномасштабная война в Украине изменила мировоззрение западных стран. О том, что Россия может атаковать НАТО до 2030 года, уже давно говорят официально и открыто. На фоне потенциальной угрозы со стороны России, государства-члены НАТО начали готовиться к возможному военному столкновению и осознали необходимость значительных инвестиций в оборону. Но пока эти выводы все же не кардинальны. Но уже увеличен военный бюджет, но только 18 из 31 страны-члена НАТО в этом году достигнут цели Альянса по оборонным расходам в 2 процента и это будет считаться "историческим достижением". Также в Альянсе признают, что техники, боеприпасов и войск все еще не хватает, чтобы реально победить Россию.

Неторопливые шаги по укреплению

2023 сдвинул с места развитие Североатлантического альянса, который еще два-три года назад, казалось, постепенно терял смысл своего существования. В Альянс вступила Финляндия, а в 2024 – Швеция. Последовал процесс опрокидывания войск и новой техники по всему периметру границ с Россией – на востоке, юге и севере.

Так называемое передовое присутствие НАТО, как отмечается на сайте Альянса, сейчас включает "восемь многонациональных боевых групп". В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развернуто формирование вооруженных сил внерегиональных государств НАТО. Когда-то дружественная РФ Болгария планирует разместить военную базу НАТО на своей территории. Она будет готова до 2025 году. Теперь Североатлантический союз получит еще один важный пункт доступа к Черному морю. Кроме того, количество солдат НАТО, размещенных в стране, будет увеличено до 5 тысяч (в основном за счет американских военных). Присутствие Североатлантического союза возрастет в Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Словакии. В этих государствах создаются новые многонациональные батальонные тактические группы. Туда государства-члены уже направили корабли и самолеты для обороны территорий – от Балтийского до Черного моря.

Альянс усиливает и направления Крайнего Севера. Десятки военных баз Финляндии и в ближайшее время Швеции обретут новую жизнь, технику и дополнительные войска. Союзники договорились увеличить количество профессиональных военнослужащих быстрого реагирования с 40 до 300 тысяч, которые в случае нападения смогут сразу же присоединиться к боевым действиям.

Главное, что нужно выделить из всего этого – большинство заявленного – долгосрочные планы, которые еще предстоит выполнить. При этом при ситуации, когда США по каким-то причинам снизят свое участие в Альянсе, сделать это будет чрезвычайно сложно, если вообще возможно. Ведь реальность на сегодняшний день такова – в то время, когда Путин заявил, что увеличит численность армии до 1,5 миллиона, активные вооруженные силы Франции сократились на 56% с 1990 по 2024 год, до 203 850 человек. Великобритания продолжает сокращение и сегодня. В документе оборонного командования от 2023 года говорится, что до 2025 года численность британской армии сократится до 73 000 солдат – самый низкий уровень со времен наполеоновских войн 1803-1815 годов. Германия, возможно, направит в страны Балтии одну бригаду численностью в несколько тысяч солдат, и это "считается достижением". Все эти проблемы признает и экс-генсек НАТО Столтенберг, который отметил в одном из последних интервью, что европейские члены НАТО все еще значительно уступают России по своему военному потенциалу и "должны компенсировать это отставание, наращивая расходы на оборону и производство оружия". И это он говорит на третий год полномасштабной войны в центре Европы, которая вряд ли закончится в ближайшие годы.

"Мягкая" стратегия сдерживания России не работает

"Мышление НАТО по отношению к России, к сожалению, меняется все еще медленно. В 2014 году, когда РФ захватила Крым и начала войну на Донбассе, фактически Польша, балтийские государства, Румыния и Великобритания осознали, что произошло. Только после 2022 года, хотя и не сразу, но помогали Украине другие страны НАТО и перешли некоторые свои "красные линии" и страхи. Буквально только в прошлом году появилось достаточно большое количество аналитических исследований, отмечающих, что России после завершения войны в Украине потребуется от двух до шести лет, чтобы восстановить свой военный потенциал, и что есть все признаки того, что она может что-то серьезное сделать по отношению к членам НАТО", – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал эксперт по внешней и политике безопасности Центра оборонных стратегий Александр Хара.

По мнению Александра Хары, на Западе ясно осознают, что Украина покупает время для европейцев, чтобы подготовиться к нападению россиян. И некоторые вооружаются, как поляки, а некоторые, как немцы, сначала мобилизовались, а потом изменили свою риторику. Но, с другой стороны, есть уже такое осознание, что российская угроза не эфемерна, а потому многие страны НАТО не питают никаких иллюзий относительно своих перспектив.

Что касается Британии, то это отдельная история, считает эксперт. Британцы действительно сокращают свои силы, что плохо для союзников в континентальной Европе, но по большому счету для них наземная армия всегда была второстепенной, главное – флот. Бриты находятся далеко от России, им нужны мощные ВВС, ракетные системы, ПВО для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, но не столь большая наземная армия для того, чтобы помогать союзникам защищать себя в Польше или в балтийских странах.

Что касается саммита, то, по мнению Хари, участники будут рассуждать, что они намерены делать, если, например, кандидат в президенты США Дональд Трамп победит и уменьшит обязательства Штатов в рамках НАТО на европейском континенте. В Альянсе должны подумать, как ядерными средствами сдерживать Россию, ведь на территории Европы только Британия и Франция обладают собственным ядерным оружием. Прежде всего, это проблема для Франции. Поскольку Британия готова применять ядерное оружие для того, чтобы защищать своих союзников по НАТО в Европе, то французы имеют свою отдельную доктрину ядерного сдерживания, которую им нужно будет переосмысливать, чтобы этот "ядерный зонтик" раскрыли и над другими странами.

Будут говорить обычно и об Украине, потому что результаты этой войны сильно влияют на архитектуру европейской безопасности. Европейские партнеры хотят помочь Украине. Другой вопрос, что далеко не все делают максимум возможного из того, что могут.

Почему все эти изменения происходят все еще медленно? Самое главное, это реакция общества, например, пацифистские настроения, довольно сильно господствующие в Европе уже длительное время. Правительства стран ЕС должны балансировать, иначе они могут лишиться власти.

Второй фактор – экономический. Европа сейчас находится в не лучшем состоянии. Третий момент – это то, что европейцы расслабились с 91 года и фактически сократили свои армии, количество вооружения и главное, опорный ВПК. Для того, чтобы наверстать упущенное, потребуются инвестиции и некоторое время.

По моему мнению, НАТО нужно главное – осмыслить, что "мягкая" стратегия сдерживания России не работает. "Годы войны в Украине показали, насколько несуразны такие подходы, насколько неправильно пытаться посылать неагрессивный сигнал РФ, чтобы она вела себя не так агрессивно. Неверные и мягкие подходы по отношению поддержки Украины, которые также не достигли своей цели по сдерживанию агрессора", – отметил Александр Хара.