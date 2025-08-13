Макрон: Трамп заявил, что территориальные вопросы будут решаться исключительно с Украиной

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что любые вопросы, связанные с территориями Украины, могут обсуждаться исключительно при участии Киева. Несмотря на информацию в СМИ, пока не существует никакого плана "обмена территориями" между Украиной и страной-агрессором Россией

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после онлайн-разговора с президентом Владимиром Зеленским и лидерами стран Европы. Его цитирует BFMTV.

"Второй пункт, по которому президент Трамп четко высказался, заключается в том, что территориальные вопросы, подпадающие под юрисдикцию Украины, не могут быть предметом переговоров и будут обсуждаться только президентом Украины. И это позиция, которую мы поддерживаем. Ее очень четко выразил президент Трамп", — сказал Макрон.

Он также добавил, что по состоянию на сегодня нет никаких четких планов по обмену территориями между Украиной и РФ. При этом Макрон еще раз подчеркнул, что "в любом случае эти вопросы должны обсуждаться только Украиной".

По словам президента Франции, сегодняшние переговоры европейских лидеров и Владимира Зеленского с Дональдом Трампом помогли достичь взаимопонимания по принципиальным вопросам.

"Обмен мнениями с Трампом помог прояснить его намерения, а нам — выразить наши ожидания", – сказал Макрон.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на видеоконференции с президентом Дональдом Трампом, европейскими лидерами и генсеком НАТО было согласовано пять общих принципов по завершению войны. По его словам, американский лидер выразил готовность предоставить гарантии безопасности Киеву.

Напомним, что президент Владимир Зеленский в среду, 13 августа, прибыл в Германию с рабочим визитом. В Берлине он встретился с федеральным канцлером Фридрихом Мерцом, после чего совместно была проведена видеоконференция с европейскими политиками и президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 15 августа, Трамп готовится провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Переговоры будут проходить на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон.