Макрон предостерег Лукашенко от участия в войне против Украины и напомнил о рисках

Президент Франции Эммануэль Макрон провел разговор с Александром Лукашенко и призвал Беларусь не втягиваться в войну России против Украины. Во время переговоров французский лидер также напомнил о рисках для Минска в случае дальнейшего вовлечения в российскую агрессию.

Видео дня

Разговор Макрона с Лукашенко подтвердили в окружении президента Франции для TF1/LCI. В Елисейском дворце отметили, что французский президент "отметил риски для Беларуси, если она позволит втянуть себя в войну агрессии России против Украины".

Также Макрон призвал Лукашенко "сделать необходимые шаги для улучшения отношений между Беларусью и Европой". Других деталей переговоров французская сторона пока не обнародовала.

Детали переговоров

Разговор Макрона и Лукашенко состоялся на фоне продолжающейся войны РФ против Украины и напряженной ситуации в регионе. Франция неоднократно заявляла о поддержке Украины и призвала Беларусь воздержаться от прямого участия в боевых действиях.

Беларусь после начала полномасштабного вторжения РФ предоставила свою территорию для российских войск. Однако официальный Минск постоянно заявляет, что белорусская армия непосредственно в войне не участвует.

На Волыни, которая граничит с Беларусью, украинские военные и местные власти продолжают усиливать фортификации. Работы охватывают укрепление отдельных участков границы и обустройство дополнительных оборонительных позиций.

Ситуация на границе

Тем временем Украина продолжает укреплять оборону на границе с Беларусью. В Волынской области продолжаются работы по укреплению государственного рубежа и усилению защитных линий.

Руководительница Ковельской районной военной администрации Ольга Черен заявила, что сейчас ситуация на границе остается спокойной и контролируемой. По ее словам, все необходимые меры безопасности выполняются постоянно. И, похоже, украинская сторона не собирается ослаблять внимание к этому направлению даже при отсутствии активных угроз.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!