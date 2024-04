Недавние рейтинги Трампа и Байдена в свинг штатах показывают, что отставание Байдена сокращается! В Висконсине он вышел вперед, в Пенсильвании и Мичигане они идут вровень, а в Аризоне, Неваде и Северной Каролине отставание от Трампа уменьшилось. И лишь в Джорджии Трамп увеличил отрыв. Это важно, поскольку избирательная система США устроена так, что от колеблющихся штатов и будет зависеть результат президентских выборов.

Что ж, вставлю и я свои доллар пять центов в обсуждение проблемы Трампа. Тем более, что давно интересуюсь этой темой, а сам Трамп буквально заваливает меня посланиями и лестными предложениями, пишет по 4-6 писем в день! Он приглашает в гости, обещая оплатить проезд и гостиницу, а на днях присвоил мне как топовому стороннику платиновый рейтинг!

И не только он пишет, а и его сыновья, Лара Трамп и даже старина Ньют Гингрич, ветеран GOP-политики, немало сделавший еще в 90-е годы для той деградации республиканской партии, которую мы с грустью наблюдаем. И, конечно, RNC, национальный комитет республиканцев. Да, активно работает штаб Трампа с избирателями, демократы в этом отстают.

Последние письма Трампа были тревожными, он явно нервничал по поводу намерений Летишии Джеймс, Генерального прокурора Нью-Йорка, выставить на продажу его нью-йоркскую недвижимость в погашение полумиллиардного судебного залога, включая дорогую его сердцу Трамп-тауэр, башню Трампа. "Руки прочь от Трамп-тауэр!" ― писал он, "Защитим Трамп-тауэр", "Трамп-тауэр мой!".

Так что я в теме его проблем и ждал понедельника 25 марта, крайнего срока внесения оного залога в 454 млн долларов. Но о деньгах потом, они очень важны и заслуживают отдельного разговора, а пока коснёмся опросов, на основе которых составляют рейтинг кандидатов. Это весьма любопытно и полезно, поскольку, вижу, в Украине переоценивают значение этих опросов.

Казус мобильных телефонов

Опросы показывают, что Трамп и Байден участвуют в, казалось бы, жаркой гонке в колеблющихся штатах, причем Трамп постоянно опережал соперника на 2-4 пункта. Но проблема в том, что сейчас у всех мобильные телефоны (а опросы, разумеется, проводят по телефону) – и достоверность результатов сильно упала по сравнению с опросами двадцатилетней давности. На это жалуются социологи, проводящие их, поскольку уже нельзя говорить о случайной выборке, а тем самым и о репрезентативности.

Проще говоря, данным опросов нельзя доверять, особенно результатам Трампа. Дело в том, что когда пользователи мобильных телефонов получают звонок социологов, он воспринимается как "неопознанный абонент". Но большинство работающих американцев и особенно молодежь не отвечают на такие звонки. Я тоже, хотя давно на пенсии, а мои молодые годы в далёком прошлом. Зависит такая реакция и от образования: чем оно выше, тем меньше желания терять время на спам.

В итоге опросы стали "опросами желающих". Это уже не случайная выборка. В этом и заключается казус мобильных телефонов: люди, которые склонны отвечать на любые звонки, как правило, старше, консервативнее, менее богаты и менее образованы. То есть мнение более молодых, более богатых, хорошо информированных в силу широкого кругозора, прогрессивных и образованных избирателей социологи не могут уловить, основываясь только на мнении людей, которые отвечают на все звонки. А последние как раз и попадают в категорию пожилых и менее образованных американцев, основного контингента сторонников Трампа.

Деньги, деньги, деньги

Наполеон, знавший толк в баталиях, говаривал: "Для войны нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги". Нынешние выборы в США по накалу близки к войне, и поскольку общество переживает невиданный раскол, могут к ней привести – к гражданской. Но лучше сплюнем через левое плечо, чтобы не сглазить, и перейдем к финансовым проблемам Трампа и к соответствующей стороне избирательной кампании.

Итак, 25 марта праздник не состоялся: апелляционный суд снизил Трампу залог по делу о мошенничестве до 175 млн., его надо внести в течение 10 дней. Такое бывает в американском судопроизводстве, когда фигурируют такие большие суммы залога. Трамп согласился с решением (еще бы, его адвокаты сообщили, что $454 млн. он не смог собрать) и пообещал внести залог. Это позволит ему избежать конфискации активов, к чему уже начала подготовку Летишия Джеймс. Между прочим, стоимость всех объектов трамповской недвижимости в Нью-Йорке с учётом 20%-й скидки при срочной продаже едва покрывала сумму залога...

Трамп тут же порадовал письмом: This is a present for Yuriy after our Trump Tower Victory! (Это подарок Юрию в честь нашей Трамп-тауэр победы!). Что же это за подарок? Золотая MAGA-бейсболка, точнее не сама она, а лестное предложение заказать ее – мол, товар эксклюзивный, выпуск ограничен и не каждый удостоен сей чести.

Жаль, конечно, что суд скостил залог, но не будем терять надежд и подчеркнём, что речь пока только о залоге, сумма же штрафа за мошенничество Трампа и его организации будет определена судом, и вряд ли она окажется меньше, чем первоначальная сумма залога. После чего перейдем к финансам избирательной кампании.

20 марта штаб предвыборной кампании Байдена сообщил, что у них на руках имеется 71 млн долларов наличными, что более чем вдвое превышает 33,5 млн, которые имел штаб Трампа. Если добавить деньги аффилированных групп, поддерживающих кандидатов, ликвидность кампании Трампа вырастет до 42 млн, а у Байдена взлетит до 155 млн — потрясающая сумма для данного этапа избирательного цикла. Только в феврале DNC (Национальный комитет Демократической партии) и совместные комитеты по сбору средств собрали $53 млн., тогда как все организации, поддерживающие Трампа, всего лишь $12, 7 млн.

Мы привыкли читать сообщения о том, что миллионы фанатов Трампа, жертвуя на его кампанию по 5-10 долларов, легко обеспечивают ее финансовую сторону, но если присмотреться к малым пожертвованиям на кампании соперников, то видна явная разница, которая отражает интерес или антипатию избирателей. Трамп все последние 9 лет просил своих сторонников помочь ему небольшими пожертвованиями, что разумно, так как его сторонники преимущественно небогатые люди. Но сейчас поток народных денег уменьшился. Видимо, это усталость доноров. Или они предчувствуют его крах и видят надпись на стене: мене, текел, фарес. Евангелисты, а большинство их на стороне Трампа, хорошо помнят это пророчество.

Для контраста: предвыборный штаб Байдена объявил, что собрал 10 миллионов долларов всего за 24 часа после блестящего выступления президента о положении страны 7 марта в Конгрессе.

Но это не единственная беда тефлонового Дона, иссякание потока небольших пожертвований усугубляется второй проблемой: многие богатые доноры-республиканцы еще не взяли на себя обязательства по выделению миллионов долларов комитетам политических действий, поддерживающим Трампа, или по использованию своих обширных связей для сбора денег на кампанию. Потому-то Трамп и был так агрессивно настроен против Никки Хейли. Она сумела так долго продержаться в электоральной гонке именно потому, что крупные доноры, недовольные резким креном партии вправо, что опасно для большого бизнеса, видели в ней представительницу традиционных здравомыслящих республиканцев и поддерживали ее кампанию.

Кстати, в связи с Никки Хейли – взгляните на результаты Трампа в недавних праймериз: Флорида 81%, Иллинойс 81%, Огайо 79%, Канзас 76%, Аризона 77%. Причем во Флориде результат на 12% пунктов меньше, чем в 2020 году. Тогда как Байден везде набирал более 90%. О чем это говорит? О том, что сторонники выбывшей из гонки Хейли не спешат поддержать Трампа.

По словам людей, знакомых с ситуацией, помимо организаций, созданных именно для поддержки Трампа, некоторые крупные доноры также не решаются финансировать Республиканский национальный комитет или недавно созданный комитет по сбору средств "Комитет Трампа 47", который будет собирать деньги для RNC (Republican National Committee), кампании Трампа и десятков организаций республиканской партии в штатах.

"Комитет Трампа 47" планирует разделить доходы между RNC, выборным штабом Трампа и, что особенно важно, Save America (это один из PAC, Political Action Committee, комитетов политических действий, основанный и контролируемый Трампом, основной инструмент по сбору средств и политическим расходам в США) и MAGA Inc., еще один связанный с Трампом PAC, оплачивающий его юридические тяжбы.

А поскольку большая часть собранных этими PAC средств идет на судебные издержки Трампа, штаб и местные отделения Республиканской партии получают меньше финансовой поддержки. То есть SS Trump (общепринятое сокращение от steamship, пароход) подобно "Титанику" тянет и партию на дно. Что хорошо.