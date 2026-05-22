Мадьяр ответил, может ли Венгрия направить свои солдат в Украину в рамках миротворческой миссии. Видео

Венгрия не будет отправлять в Украину военнослужащих в рамках международной миротворческой миссии. Это связано прежде всего с тем, что решение о таких контингентах до сих пор не существует.

Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Его слова приводит Clash Report.

"Мы не планируем отправлять венгерских солдат в Украину. По крайней мере потому, что такого решения сейчас не существует. Думаю, нам сначала необходимо дождаться мирного соглашения и окончания войны, а затем вместе со всеми государствами-членами мы сможем рассмотреть такой вариант", – сказал глава венгерского правительства.

Миротворцы в Украине

Во время саммита"Коалиции желающих", который состоялся в начале января в Париже) была достигнута договоренность о развертывании "многонациональных сил сдерживания" в Украине – речь идет именно о военном контингенте стран коалиции.

США эту договоренность поддержали, однако отдельно подчеркнули, что американских представителей в "силах сдерживания" однозначно не будет. Однако в Вашингтоне согласились контролировать действие прекращения огня.

Также в коалиции подчеркнули, что развертывание "сил сдерживания" состоится только после соответствующих мирных переговоров Украины и России и достижения перемирия.

Напомним, во вторник, 6 января, в Париже была подписана Декларация о намерениях по развертыванию многонациональных миротворческих сил в Украине. Документ был заключен между Украиной, Францией и Великобританией.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отправка войск государств "Коалиции решительных" в Украину до достижения перемирия означала бы эскалацию в войне. Это создало бы риск потери контроля над ситуацией, поэтому"по состоянию на сегодня такой шаг исключается".

