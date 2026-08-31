Людям нужны ответы, как жить дальше: Порошенко призвал власти к быстрым решениям

Пятый президент Украины Петр Порошенко призвал украинские власти безотлагательно разработать четкие алгоритмы функционирования городов, бизнеса, транспорта, образования и критически важной инфраструктуры в условиях постоянных российских атак и длительных воздушных тревог.

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Об этом он заявил в видеообращении. Порошенко подчеркнул, что из-за усиления российского террора граждане всё чаще задают вопросы о том, как стране жить и работать в новых условиях войны.

По словам Порошенко, проблема касается не только прифронтовых городов, но и Киева, Днепра, Сум, Чернигова, Харькова, Херсона и Запорожья.

"Сегодня страна живет в абсолютно ненормальном режиме из-за террора россиян против мирных жителей. И главный вопрос, который я сегодня слышу: а что нам делать дальше? Как в таких условиях жить?" — заявил он.

Порошенко обратил внимание на начало нового учебного года и отметил, что тысячи родителей до сих пор не имеют четкого представления о том, как будут учиться их дети, особенно в школах, где нет надлежащих укрытий.

По его мнению, ситуация уже выходит за рамки обычных трудностей военного времени и требует системных и быстрых решений.

Новые правила работы городов, образования и бизнеса

Пятый президент подчеркнул, что в условиях постоянных воздушных тревог государство должно разработать понятные правила функционирования городов.

По его словам, правительство, военные, местные власти, транспортные службы и бизнес должны совместно определить алгоритмы работы общественного транспорта, метро, мостов, больниц и критически важных предприятий.

"Как работает метро? Как работает общественный транспорт? Как работают мосты? Как добираются на работу медики и работники критически важных предприятий? Как бизнес перестраивает график работы? Как доставляются продукты и лекарства?" — перечислил Порошенко.

Отдельно он затронул вопрос организации учебного процесса. По его словам, власти должны дать четкие ответы: когда дети могут учиться очно, когда необходимо переходить на дистанционный формат и как должны действовать школы во время многочисленных тревог в течение одного учебного дня.

Порошенко также призвал пересмотреть подход к укрытиям. По его мнению, если люди вынуждены проводить там много часов, это не могут быть обычные подвалы с минимальными условиями.

"Там должно быть свет, вода, связь. Там ребенок должен иметь возможность учиться. Там больница должна продолжать лечить", — подчеркнул он.

По его словам, Украине фактически необходимо создавать "еще один уровень города" — защищенное пространство, которое позволит обеспечивать нормальное функционирование жизни даже во время массированных атак.

НДФЛ для Киева, энергетика и поддержка предпринимателей

Отдельно Порошенко призвал вернуть Киеву 8 млрд грн и возобновить поступления НДФЛ в городской бюджет.

По его словам, город уже вынужден проводить секвестр бюджета, что может повлиять на финансирование медицинской, образовательной и социальной сфер.

Он подчеркнул, что средства необходимы столице для обустройства укрытий, поддержки школ и больниц и создания защищенной инфраструктуры.

"Верните Киеву 8 миллиардов, верните НДФЛ, потому что на этой неделе Киев впервые вынужден на своей сессии проводить секвестр бюджета. Это означает сокращение большинства расходов на врачей, учителей, социально незащищенных людей для того, чтобы защитить город. Деньги Киеву нужны не для политических игр, они нужны для укрытий, школ, больниц, для защищенных пространств", — подчеркнул Порошенко.

Пятый президент также выступил за дополнительную поддержку украинского бизнеса, который продолжает работать в условиях войны.

По его мнению, предпринимателям необходимы механизмы страхования военных рисков, финансирование быстрого восстановления после российских ударов, новые логистические решения и возможность инвестировать в собственную защиту.

"Нельзя одновременно требовать от предпринимателя работать под ракетами, платить зарплаты, налоги, поддерживать экономику – и приходить к нему с проверками и новыми проблемами", – заявил Порошенко.

Отдельным пунктом он назвал подготовку к новому отопительному сезону и возможным атакам России на энергетическую инфраструктуру.

По его словам, необходимо уже сейчас обеспечивать резервное энергоснабжение больниц, водоканалов и систем связи, развивать маневренную генерацию и когенерацию.

Каждый район, по его мнению, должен иметь конкретный план действий на случай длительного отключения крупных энергетических мощностей.

"До наступления холодов осталось совсем немного времени, а Путин уже заявил, что его главной целью в сентябре является энергетика Киева, защиту которой украинские власти по какой-то причине оставили без финансирования. Должна была быть маневренная генерация, когенерация, резервное энергоснабжение больниц, водоканалов, связи — в конце концов. Все эти объекты уже должны быть установлены. Каждый район должен знать, что он будет делать, если крупной энергетики просто не будет день, два, три. Хотя из прошлогодней зимы должны быть сделаны выводы", – подчеркнул Порошенко.

Также Порошенко обратился к ОСМД, предпринимателям, волонтерам и жителям городов с призывом проверить состояние укрытий, позаботиться о резервном электроснабжении и запасах воды, а также обратить внимание на пожилых людей, которым может быть сложно самостоятельно добраться до безопасного места.

В то же время он заявил, что парламент должен более активно работать над законодательными решениями, от которых зависит финансовая стабильность государства и сотрудничество с международными партнерами.

В конце обращения Порошенко подчеркнул, что украинская оппозиция готова сотрудничать с правительством и местными властями для принятия необходимых решений.

"Устойчивость — это когда государство организовало жизнь так, чтобы люди могли жить даже тогда, когда враг делает все, чтобы они не могли", — заявил он.

По его словам, Киеву и другим украинским городам сейчас нужны не только заявления о несокрушимости, а конкретный план жизни и работы в условиях нового этапа войны.

Порошенко также заявил о готовности к сотрудничеству, в частности в формате коалиции национального спасения и правительства национального единства, подчеркнув, что такие шаги, по его мнению, должны быть направлены не на распределение постов, а на ответственность перед страной в условиях войны.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно планов устойчивости регионов. Документ предусматривает персональную ответственность должностных лиц за невыполнение определённых мер, а мэра столицы Виталия Кличко отдельно предупредили о личной ответственности за подготовку и стабильное прохождение отопительного сезона.

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