Лукашенко – первый и последний президент Беларуси. Нам нужно готовиться к тому, что северная граница будет не с марионеточной прокремлевской прокладкой, а, к сожалению, с россией. Это следует учитывать и при формуле гарантий безопасности и при размещении миротворческого контингента, если до этого вообще дойдет.

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Путин играет в псевдонезависимую Беларусь только в знак высокой оценки отца как своего верного холуя. После же, если пуйло его переживет, скорее всего не будет ни одного наследника-марионетки. Не вижу, кто бы и что помешало России немедленно аннексировать юридически независимую страну. Пассионарная часть белорусов - за границей или в тюрьме. ЕС и США наложат в штаны от одного слова "орешник". А там еще ядерное оружие.

Откуда я все это взял? С головы, потому что умный и много думал о выборах в Беларуси. Очень хочу, чтобы ошибся. Но сценарий аншлюса считаю наиболее вероятным. Как ему противодействовать, не знаю. Но у нас есть время поразмыслить. Так пусть пока Лука живет и царствует.