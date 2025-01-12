'Лучший вклад в безопасность': Бербок призвала предоставить Украине больше оружия, чем планировали

Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала предоставить Украине больше военной помощи, чем было запланировано в бюджете. На фоне информации о том, канцлер Олаф Шольц блокирует выделение дополнительного пакета оружия, она заявила, что военная поддержка Киева является "лучшей защитой" безопасности в Европе и непосредственно в Германии.

Видео дня

Такое заявление Бербок озвучила 12 января в комментарии немецкому журналу Spiegel во время встречи высокопоставленных дипломатов в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, посвященной обсуждению будущего Сирии. В частности, глава МИД предупредила о последствиях блокады дополнительной помощи Украине немецким правительством.

В частности – о сокращении вдвое поставок оружия Украине, если Шольц продолжит блокировать пакет вооружений на 3 млрд долларов.

"Это (блокада дополнительной помощи. – Ред.), конечно, также означает, что Украина менее способна защитить себя и, следовательно, менее способна защитить нас", – сказала Бербок, отвечая на вопрос журналистов.

Она добавила, что военная поддержка Украины является "лучшей защитой нашей собственной безопасности в Европе и нашей безопасности в Германии".

По данным источников журнала, Бербок (партия "Зеленых") и министр обороны Борис Писториус (СДПГ) запланировали еще один пакет вооружений для Украины на 2025 год суммой 3 млрд евро.

Планировщики в ведомстве Писториуса составили список особенно остро необходимых вооружений, прежде всего новых зенитных систем IRIS-T с боеприпасами, ракет для систем Patriot и артиллерийских боеприпасов.

Однако, как писал OBOZ.UA, по данным источников издания, Шольц (СДПГ) блокирует принятие необходимого решения, чтобы перед выборами не рисковать рейтингами его партии. В правительстве также не видят необходимости срочной помощи, поскольку считают достаточным 4 млрд евро для Украины, предусмотренных на 2025 год.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!