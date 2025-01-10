Шольц блокирует новый пакет помощи для Украины на €3 млрд – Der Spiegel

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус добиваются до выборов в Бундестаг выделелния нового пакета военной помощи Украине на 3 млрд евро. Однако канцлер Олаф Шольц блокирует принятие решения.

Видео дня

Об этом пишет еженедельный немецкий журнал Der Spiegel, ссылаясь на источники. По данным издания, список дополнительного оружия для Украины составлялся еще в ноябре.

Он включал в себе три батареи ПВО Iris-T с боекомплектами, ракеты Patriot, десять колесных гаубиц и артиллерийские боеприпасы.

Журналисты выяснили, что немецкие МИД и минобороны считали дополнительную помощь необходимой, поскольку неотложные потребности Украины нельзя было предусмотреть при прежнем планировании.

Так, военное положение Украины значительно ухудшилось в последние месяцы из-за ускорения наступления страны-агрессора РФ.

Кроме того, после победы Дональда Трампа на выборах президента США неясно, продолжит ли Вашингтон поддерживать украинцев оружием.

Однако осуществление планов Бербок и Писториуса застопорилось, так как ведомство Шольца дало понять, что не поддерживает выделения Киеву дополнительных средств.

Источники журнала среди социал-демократов (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) предполагают, что Шольц как кандидат в канцлеры от СДПГ не хочет объявлять о дальнейших поставках оружия Украине в разгар избирательной кампании, чтобы не оттолкнуть потенциальных избирателей партии.

Кроме того, у Шольца не видят необходимости в срочной помощи, поскольку считают достаточными около 4 млрд евро, предусмотренные на 2025 год на военную помощь Украине.

Также в ведомстве канцлера указывают на возможность использовать кредит от "Большой семерки" на 50 млрд долларов за счет замороженных госактивов РФ.