Шольц блокирует новый пакет помощи для Украины на €3 млрд – Der Spiegel
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус добиваются до выборов в Бундестаг выделелния нового пакета военной помощи Украине на 3 млрд евро. Однако канцлер Олаф Шольц блокирует принятие решения.
Об этом пишет еженедельный немецкий журнал Der Spiegel, ссылаясь на источники. По данным издания, список дополнительного оружия для Украины составлялся еще в ноябре.
Он включал в себе три батареи ПВО Iris-T с боекомплектами, ракеты Patriot, десять колесных гаубиц и артиллерийские боеприпасы.
Журналисты выяснили, что немецкие МИД и минобороны считали дополнительную помощь необходимой, поскольку неотложные потребности Украины нельзя было предусмотреть при прежнем планировании.
Так, военное положение Украины значительно ухудшилось в последние месяцы из-за ускорения наступления страны-агрессора РФ.
Кроме того, после победы Дональда Трампа на выборах президента США неясно, продолжит ли Вашингтон поддерживать украинцев оружием.
Однако осуществление планов Бербок и Писториуса застопорилось, так как ведомство Шольца дало понять, что не поддерживает выделения Киеву дополнительных средств.
Источники журнала среди социал-демократов (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) предполагают, что Шольц как кандидат в канцлеры от СДПГ не хочет объявлять о дальнейших поставках оружия Украине в разгар избирательной кампании, чтобы не оттолкнуть потенциальных избирателей партии.
Кроме того, у Шольца не видят необходимости в срочной помощи, поскольку считают достаточными около 4 млрд евро, предусмотренные на 2025 год на военную помощь Украине.
Также в ведомстве канцлера указывают на возможность использовать кредит от "Большой семерки" на 50 млрд долларов за счет замороженных госактивов РФ.