Два варианта будущего для ЧФ РФ – самоликвидация добровольная или принудительная. Лучший и безопасный выход для сохранения целостности имущественно-хозяйственного комплекса города Ахтиар (старое название – севастополь) и близлежащих территорий – добровольное затопление. Славные русские военные рефлексии – уничтожение собственного флота при приближении противника – должны иметь последовательность во времени и традицию преемственности.

В другом варианте – ЧФ РФ будет нарезаться по принципу салями: процесс болезненный, но ВСУ наносят высокоточные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры.