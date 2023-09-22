Блог | Лучший вариант для ЧФ РФ – это самоликвидация, иначе ВСУ его будут нарезать, как салями
Два варианта будущего для ЧФ РФ – самоликвидация добровольная или принудительная. Лучший и безопасный выход для сохранения целостности имущественно-хозяйственного комплекса города Ахтиар (старое название – севастополь) и близлежащих территорий – добровольное затопление. Славные русские военные рефлексии – уничтожение собственного флота при приближении противника – должны иметь последовательность во времени и традицию преемственности.
В другом варианте – ЧФ РФ будет нарезаться по принципу салями: процесс болезненный, но ВСУ наносят высокоточные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры.
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