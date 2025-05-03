'Лучший самый плохой вариант': FT спрогнозировали, чем пожертвует Украина ради мира

Страна-агрессор Россия систематически проявляет гибридную агрессию против стран Европы, включая убийства, кибератаки и саботаж на объектах инфраструктуры. Поэтому конкретные условия любого соглашения о прекращении огня в Украине будут иметь большое значение.

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Агрессивные действия РФ, скорее всего, будут происходить чаще, в результате чего будет увеличиваться угроза эскалации. Об этом говорится в материале Financial Times.

По мнению аналитиков, дальнейшее продвижение России на запад будет происходить в условиях конфронтации, а не альянса с западноевропейскими демократиями, в частности, в опасном контексте ухода США из Европы. В связи с этим точные условия будущего мирного соглашения будут играть существенную роль в архитектуре безопасности.

Эксперты уверены, что в рамках соглашения о прекращении огня лучшие условия для Украины уже не обсуждаются, в частности членство в НАТО является несбыточной мечтой. Также нет готовой замены гарантиям безопасности, которые бы гарантировали сдерживание российской агрессии.

В то же время аналитики считают, что все еще можно предложить "лучший худший вариант", а именно тот, который позволит избежать формального признания изменений границ Украины. При этом многое зависит от того, согласится ли администрация президента США Дональда Трампа на этот сценарий, или на тот, который будет иметь гораздо худшие последствия для европейцев и мирового порядка.

Также в FT отметили, что возможность того, что Украине придется потерять Крым и другие оккупированные части ее территории в течение неопределенного периода времени, очень высока. Это объясняется тем, что в конце президентского срока Джо Байдена уже было понятно, что американская военная помощь Украине подходит к концу. С этими поставками Киев имел шанс вернуть оккупированную территорию, но без них шансы резко уменьшаются. При этом страны Европы пока не в состоянии покрыть любые пробелы, хотя они работают над тем, чтобы изменить эту ситуацию.

В таком контексте становится понятным значение потенциального украинского мирного соглашения, которое позволит избежать официального признания США оккупированных территорий частью РФ и даст Киеву шанс бороться или отвоевать свою землю в другие времена. В идеале, такое соглашение также предусматривало бы размещение войск коалиции желающих членов НАТО вдоль линии контроля и ускорение вступления Украины в ЕС.

Напомним, премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен призвала Соединенные Штаты и страны Европы предоставить Украине гарантии безопасности. По ее словам, отсутствие таких гарантий в соглашении, заключенном между США и Украиной, вызывает беспокойство.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Telegraph, США якобы приватно вызвались поддержать "коалицию желающих". Речь идет о группе стран, которые потенциально готовы были бы отправить в Украину своих миротворцев как гарантию безопасности после войны с Россией.

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