Фредериксен: мы не доверяем РФ, Украине нужны гарантии безопасности

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен призвала Соединенные Штаты и страны Европы предоставить Украине гарантии безопасности. По ее словам, отсутствие таких гарантий в соглашении, заключенном между США и Украиной, вызывает беспокойство.

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Также глава правительства подчеркнула, что Москве нельзя доверять. Слова премьер-министра публикует датский телеканал TV 2.

Фредериксен заявила, что о гарантиях безопасности не стоило бы говорить лишь в том случае, если бы страны Европы и США были уверены, что россияне не совершат очередной акт агрессии. Однако сейчас ситуация показывает, что цивилизованный мир не доверяет России.

"Проблема в том, что мы вообще говорим о гарантиях безопасности. Потому что, если бы США и Европа поверили, что Россия намерена прекратить нападать на Европу, нам не нужны были бы гарантии безопасности. Когда они оказываются на повестке дня, это значит, что мы не доверяем России", –заявила премьер-министр.

Кроме того, Фредериксен выразила надежду, что США изменят свою позицию по вопросу вступления Украины в НАТО. По ее словам, с точки зрения Европы, самое важное – это прекращение войны и установление прочного мира, чтобы Россия не получила лишь передышку и не смогла снова напасть. Фредериксен подчеркнула, что таким сдерживающим фактором может стать членство Украины в НАТО.

Напомним, на сегодняшний день европейским странам будет проблематично собрать даже несколько десятков тысяч военнослужащих для отправки в Украину. Основная проблема заключается в недоукомплектованности и недостаточном финансировании армий стран Европы.

Британские военные, которых планируют отправить в Украину, не будут приближаться к передовой. Их задачи будут заключаться в подготовке украинских военнослужащих, а не в боевых операциях.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Telegraph, США якобы приватно вызвались поддержать "коалицию желающих". Речь идет о группе стран, которые потенциально готовы были бы отправить в Украину своих миротворцев как гарантию безопасности после войны с Россией.

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