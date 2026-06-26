Лубинец встретился в Беларуси с российским омбудсменом: о чём шла речь. Фото

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел в Беларуси рабочую встречу с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой. Встреча состоялась в день очередного обмена военнопленными. Основной темой переговоров стало ускорение возвращения украинских граждан из российского плена.

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О встрече Лубинец сообщил на своих официальных страницах. Он отметил, что главной задачей остается возвращение украинцев домой, и подчеркнул: "Главная задача – ускорить процесс возвращения наших граждан из российского плена!".

Также омбудсмен сообщил, что в ходе переговоров стороны обсудили ряд гуманитарных вопросов.

По словам Лубинца, особое внимание во время встречи было уделено дополнительным механизмам организации обмена военнопленными. Также он поднял вопрос об украинских военных, переживших трагедию в Оленевке.

Омбудсмен сообщил, что передал российской стороне письмо от матерей и семей защитников, пострадавших в Оленевке. Кроме того, участники встречи обсудили поиск и верификацию лиц, считающихся пропавшими без вести.

Гуманитарный трек

Лубинец также подчеркнул необходимость мониторинга условий содержания украинских военнопленных. Отдельно он поднял вопрос о верификации гражданских заложников и их освобождении.

В ходе переговоров стороны обсудили взаимную передачу писем и посылок от военнопленных их семьям. По итогам встречи была достигнута договоренность о дальнейшем расширении гуманитарного трека в интересах людей.

По завершении переговоров Дмитрий Лубинец поздравил украинских защитников с возвращением домой и поблагодарил все органы, которые ежедневно работают над освобождением граждан из российского плена.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сегодня, 26 июня, состоялся 76-й обмен пленными, в рамках которого домой вернулись 160 украинских защитников.

Предыдущий обмен пленными состоялся 5 июня, его провели Украина и Россия. В его рамках домой вернулись 185 военнослужащих и один гражданский украинец. Освобожденные защитники участвовали в боевых действиях на различных направлениях фронта, а самому старшему из них исполнилось 62 года.

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