Обмен пленными 26 июня 2026 года: списки тех, кто вернулся из российского плена (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В пятницу, 26 июня, в рамках 76-го обмена пленными домой вернулись 160 украинских защитников. Среди них – военнослужащие ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, национальной гвардии и пограничники. Также были освобождены бойцы "Азова".

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OBOZ.UA рассказывает, что известно об освобожденных из российского плена бойцах.

Черниговская область

Начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что среди 160 освобожденных украинцев есть шестеро защитников из Черниговщины. Домой вернулись:

Калинич Николай Михайлович Косковецкий Владислав Дмитриевич Лапицкий Максим Эдуардович Мащенко Сергей Иванович Мищан Сергей Васильевич Назаренко Павел Анатольевич

По словам Чауса, это солдаты, старший солдат, старшие лейтенанты и матрос, которые проходили службу в Сухопутных войсках, Военно-морских силах, Десантно-штурмовых войсках и Силах территориальной обороны. Всем уволенным от 30 до 39 лет.

"Молодые ребята. Им от 30 до 39 лет. У троих из них дни рождения летом – будут праздновать дома", – отметил глава области.

Волынская область

Глава Волынской ОГА Роман Романюк сообщил, что среди освобожденных есть трое жителей области, которые находились в российском плену с 2022 года.

Среди освобожденных волынян:

Андрей Кулинич , 1996 года рождения, из села Ивановка;

, 1996 года рождения, из села Ивановка; Павел Литвин , 1999 года рождения, из села Горка Полонка;

, 1999 года рождения, из села Горка Полонка; Александр Пришко, 1990 года рождения, из села Тарасово.

По словам Романюка, освобожденные военнослужащие защищали Украину в Мариуполе и на "Азовстали", а также воевали на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Киевском, Черниговском и Сумском направлениях.

Харьковская область

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что в рамках очередного обмена из российского плена были освобождены пять жителей области.

Домой возвращаются защитники из Харькова, Изюма, Берестина, Савинцев и Безлюдовки.

"Желаем ребятам скорейшего выздоровления. Вы все – герои", – подчеркнул Синегубов.

Львовская область

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что, по предварительной информации, среди освобожденных военнопленных есть пять жителей Львовщины.

"По предварительной информации, среди воинов, которых сегодня освободили из плена, есть пять жителей Львовской области. Подробности сообщу позже", – отметил он.

Хмельницкая область

Глава Хмельницкой областной государственной администрации Сергей Тюрин сообщил, что среди освобожденных есть трое защитников из Хмельницкого района.

По его словам, военные находились в российском плену с 2022 года и пережили чрезвычайно тяжелые испытания. Впереди их ждут лечение, реабилитация и встречи с родными.

"Мы помним о каждом, кто еще остается в плену. Мы должны вернуть всех", – подчеркнул Тюрин.

Днепропетровская область

Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа сообщил, что домой вернулись еще семеро защитников из Днепропетровской области.

По его словам, украинские военные провели в российском плену четыре года.

"Еще 7 защитников из Днепропетровской области вернулись из российского плена. Они провели в неволе четыре года. Спасибо всем, кто ежедневно прилагает усилия, чтобы вернуть наших людей домой. Чтобы семьи, которые так долго ждали, наконец получили самую важную новость", – отметил Ганжа.

Новость дополняется...

Напомним, что предыдущий обмен пленными состоялся 5 июня, его провели Украина и Россия. В рамках этого обмена домой вернулись 185 военнослужащих и один гражданский украинец. Освобожденные защитники участвовали в боевых действиях на различных направлениях фронта, а самому старшему из них исполнилось 62 года.

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