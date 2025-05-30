'Ложь военкоров': в ЦПД опровергли заявления россиян о готовности к наступлению на Харьков

В последние дни россияне делают заявления о том, что их оккупационные войска якобы готовы наступать на Харьков. Эта информация не соответствует действительности.

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Об этом в своем Telegram-канале написал Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины. Он отметил, что все это – лишь рассказы российских военкоров.

"Все рассказы их военкоров, что они едва ли не начали движение на Харьков сейчас – ложь", – написал Коваленко.

Он сообщил, что на севере Харьковской области россияне проводят разведку боем, применяя малые штурмовые группы.

Основные усилия врага на Харьковщине сейчас сосредоточены на Купянском направлении, добавил руководитель ЦПД.

Ранее мы писали о том, что оккупационные войска России начали накапливать большое количество личного состава на Волчанском направлении фронта в Харьковской области. Враг ведет ежедневные штурмовые действия, в основном в дневные часы.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в западных СМИ появилась новость о том, что у границ Харьковской области российские войска якобы сосредоточили дополнительные 50 тысяч человек. Эта информация не соответствовала действительности, о чем заявили в ОТГ "Харьков". Российские войска ниоткуда дополнительно не перемещали 50-тысячную группировку, подчеркнул военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он рассказал о Курской, Белгородской и Брянской российских группировках. Ни у одной из них нет потенциала и возможностей для захвата областных центров, Сум и Харькова, так же как и нет возможности захвата одной из этих областей.

Коваленко добавил, что Курская и Белгородская группировки могут себе позволить как продолжение начатых ранее рейдовых пограничных операций (10 мая 2024 года на севере Харьковщины и 27 февраля 2025 года на Сумщине), так и открытие новых локаций только в приграничной зоне.

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