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"Ложь военкоров": в ЦПД опровергли заявления россиян о готовности к наступлению на Харьков

София Закревская
Новости политики
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'Ложь военкоров': в ЦПД опровергли заявления россиян о готовности к наступлению на Харьков

В последние дни россияне делают заявления о том, что их оккупационные войска якобы готовы наступать на Харьков. Эта информация не соответствует действительности.

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Об этом в своем Telegram-канале написал Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины. Он отметил, что все это – лишь рассказы российских военкоров.

"Все рассказы их военкоров, что они едва ли не начали движение на Харьков сейчас – ложь", – написал Коваленко.

Он сообщил, что на севере Харьковской области россияне проводят разведку боем, применяя малые штурмовые группы.

"Ложь военкоров": в ЦПД опровергли заявления россиян о готовности к наступлению на Харьков

Основные усилия врага на Харьковщине сейчас сосредоточены на Купянском направлении, добавил руководитель ЦПД.

"Ложь военкоров": в ЦПД опровергли заявления россиян о готовности к наступлению на Харьков
"Ложь военкоров": в ЦПД опровергли заявления россиян о готовности к наступлению на Харьков

Ранее мы писали о том, что оккупационные войска России начали накапливать большое количество личного состава на Волчанском направлении фронта в Харьковской области. Враг ведет ежедневные штурмовые действия, в основном в дневные часы.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в западных СМИ появилась новость о том, что у границ Харьковской области российские войска якобы сосредоточили дополнительные 50 тысяч человек. Эта информация не соответствовала действительности, о чем заявили в ОТГ "Харьков". Российские войска ниоткуда дополнительно не перемещали 50-тысячную группировку, подчеркнул военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он рассказал о Курской, Белгородской и Брянской российских группировках. Ни у одной из них нет потенциала и возможностей для захвата областных центров, Сум и Харькова, так же как и нет возможности захвата одной из этих областей.

Коваленко добавил, что Курская и Белгородская группировки могут себе позволить как продолжение начатых ранее рейдовых пограничных операций (10 мая 2024 года на севере Харьковщины и 27 февраля 2025 года на Сумщине), так и открытие новых локаций только в приграничной зоне.

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