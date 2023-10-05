'Логика войны абсолютно очевидна': у Зеленского заявили, что Украина вернет Крым за 5-7 месяцев

Полномасштабное вторжение войск России в Украину создало предпосылки для деоккупации Крыма уже сейчас. Воинам Сил обороны удастся вернуть полуостров через пять-семь месяцев.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Крым.Реалии". Свой прогноз он назвал не просто оптимистичным, но и математически выверенным.

"Мы точно, за очень короткое время, с исторической точки зрения это очень мало – шесть месяцев или пять, или семь, – будем в Крыму. Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм, математически выверенный", – выразил убеждение представитель президента.

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По его словам, у страны-агрессора России нет достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию. Поэтому он уверен, что Киев скоро точно сможет говорить об абсолютно эффективном будущем Крымского полуострова.

"Логика войны совершенно очевидна, и мы точно можем проговорить реалии Крыма на набережной в Ялте", – подчеркнул Подоляк.

На вопрос, возможна ли война за Крым, он ответил, что речь идет о войне не за какую-то определенную территорию, которая является одним из элементов борьбы. А о войне за право на существование демократического мира в пределах международного права.

"Это война за право того, чтобы никто не мог прийти к вам домой и сказать: "Смотрите, у меня немного больше оружия, крылатых ракет, поэтому отдайте мне то, что я хочу". Это сегодня идет война за право на существование цивилизованного мира. И в этом цивилизованном мире места России, в таком виде, нет. И поэтому безусловно, война будет идти, пока не будет освобождена вся территория Украины", – подчеркнул замглавы ОПУ.

Он еще раз отметил, что сегодня очевидно ракетное и снарядное истощение РФ. И хотя это не означает, что агрессор прекратит обстрелы Украины, однако, по мнению чиновника, Россия не сможет удержать ни Крым, ни Донбасс.

Напомним: бойцы батальонов "Стугна" и "Братство" в составе спецподразделения "Тимура" ГУР МО совершили очередную высадку десанта в Крыму. Защитники вступили в ожесточенное сражение с врагом и нанесли ему большие потери.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский назвал два пути деоккупации Крыма. По его словам, это можно сделать как военным, так и дипломатическим образом.

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