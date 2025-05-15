Линия фронта составляет около 1100 км: Сирский рассказал об оперативной обстановке на заседании Совета Украина-НАТО. Фото

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский заявил, что активные боевые действия в Украине продолжаются на фронте протяженностью около 1100 километров. По его словам, несмотря на призывы международного сообщества к мирным переговорам, Россия не отказывается от своих военных целей и продолжает наращивать силы для наступления.

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Об этом генерал сообщил во время заседания Совета Украина-НАТО в формате главнокомандующих, которое состоялось в режиме видеосвязи. В ходе встречи он поблагодарил страны-партнеры за поддержку и подчеркнул важность дальнейшей военной помощи Украине.

"Мы рассчитываем на достижение справедливого мира, однако сейчас активные боевые действия продолжаются на участке фронта протяженностью около 1100 км. Несмотря на дипломатические призывы, Россия не отказывается от достижения своих предыдущих целей на поле боя. Москва перевела агрессию против Украины в войну на истощение и применяет объединенную группировку войск общей численностью до 640 тыс человек. Наши воины продолжают вести эффективную оборонительную операцию, нанося врагу значительные потери", — отметил генерал.

Сырский также подчеркнул, что против Украины действует большая объединенная группировка, а война приобрела затяжной характер. В связи с этим он призвал партнеров усилить поддержку ВСУ в сферах военной техники, логистики и подготовки военнослужащих.

Отдельно главнокомандующий отметил важность развития систем противовоздушной обороны, реализации проектов по совместимости с НАТО, а также поблагодарил за деятельность Специальной миссии НАТО по безопасности помощи Украине (NSATU).

"Только твердая, объединенная позиция международного сообщества способна остановить агрессора", —подытожил Сырский.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия усиленно готовится к новому масштабному наступлению, а не демонстрирует намерения садиться за стол переговоров. Враг перебрасывает силы к ключевым направлениям фронта. Переброска к горячим точкам на фронте может указывать на подготовку к наступательным действиям.

В то же время Силы обороны Украины улучшили тактическое положение на трех ключевых направлениях на востоке. За месяц украинские воины вдвое увеличили потери РФ убитыми — до 9641 захватчика, а также утилизировали более тысячи единиц вражеской военной техники.

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