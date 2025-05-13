Россия усиленно готовится к масштабному наступлению, перебрасывая силы к ключевым направлениям фронта – FT

Россия усиленно готовится к новому масштабному наступлению, а не демонстрирует намерения садиться за стол переговоров. Враг перебрасывает силы к ключевым направлениям фронта.

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Об этом сообщили представители украинской разведки в комментарии Financial Times. Переброска к горячим точкам на фронте может указывать на подготовку к наступательным действиям.

"Россия, похоже, готовится к более масштабному наступлению, перемещая силы к ключевым горячим точкам на поле боя, вместо того, чтобы сигнализировать о своей готовности к мирным переговорам", — говорится в сообщении.

По данным аналитической платформы Deep State, связанной с Министерством обороны Украины, за последнюю неделю оккупанты имеют продвижение в восточной части Донецкой области. В частности, речь идет о районах вблизи Покровска и Торецка, которые превратились в эпицентры боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин продолжает утверждать, что РФ якобы готова к мирным переговорам с Украиной. При этом главарь Кремля категорически отказывается прекращать огонь и переходить к полноценной дипломатии, но фактически требует капитуляции Украины и территориальных уступок.

В то же время Путин пытается манипулировать текущими дискуссиями о прекращении огня и будущем мире в Украине. Военный преступник имеет целью подорвать украинско-американско-европейское единство вокруг всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня.

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