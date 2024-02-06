Лиев, подозреваемый в хищении средств ВСУ, прошел полиграф: дважды 'провалился' на одном вопросе

Бывший и. директора департамента военно-технической политики Минобороны Александр Лиев, подозреваемый в хищении 1,5 миллиарда гривен на закупку мин для ВСУ, прошел "публичный полиграф", чтобы доказать, что не виноват в коррупции, которую ему инкриминируют. В то же время фигурант дважды провалился на одном и том же вопросе – по указаниям от руководства на заключение контракта.

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Об этом сообщило издание hromadske, корреспондент которого присутствовал на допросе Лиева на детекторе. Соответствующую процедуру подозреваемый прошел уже дважды – 2 и 5 февраля. Первое из них было предтестовым исследованием, поскольку присутствие посторонних людей может влиять на результаты.

В общей сложности фигуранту задали семь вопросов:

1. Вы получали неправомерную выгоду по результатам заключенных контрактов с ООО "Львовский арсенал"? – "Нет" – Это правда, согласно результатам детектора.

2. Были ли вы знакомы с руководителем ООО "Львовский арсенал" Юрием Збитневым на время заключения контракта? – "Нет" – Правда.

3. Были ли вы знакомы с руководителем Sevotech Хорошаевым на момент заключения контракта? – "Нет" – Правда.

4. Знали ли вы при подписании контракта с "Львовским арсеналом", что этот контракт не будет выполнен? – "Нет" – Правда.

5. Получали ли вы указание от руководства на заключение контракта с "Львовским арсеналом" – "Нет" – Неправда.

6. Настаивали ли вы на включении в контракт положений о штрафных санкциях? – "Да" – Правда.

7. Выезжали ли вы за границу в январе 2024 года с целью укрывательства от следствия? – "Нет" – Правда.

Отмечается, что во время допроса 5 февраля Лиев, отвечая на вопросы по указаниям руководства, растерялся.

"Нет… и да, и нет, здесь… Здесь нужно объяснять", – сказал он.

О чем идет речь

Еще в феврале 2023 года Министерство обороны Украины сообщило об увольнении Александра Лиева, временно исполняющего обязанности руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники. Чиновник написал заявление по собственному желанию.

Перед этим, в ноябре 2022 года, оборонное ведомство подписало с фирмой "Львовский арсенал" контракт на поставку крупной партии минометных снарядов – на 1,4 млрд грн (около 38 млн долл.). Однако на фронте крайне необходимые снаряды 120 мм и 82 мм так и не появились. От Минобороны заключением соглашения занимался именно Александр Лиев.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На заседании суда по делу Лиева украинский шоумен Александр Педан взял подозреваемого на поруки. Он рассказал, что знает подозреваемого уже более 10 лет и что они дружат семьями. Это вызвало недовольство среди украинцев, которые начали обвинять его в негативных комментариях в соцсетях.

– Перед увольнением Лиева из Минобороны в сети появилась информация, что он якобы поддерживал оккупацию Крыма в 2014 году и имеет российский паспорт. Чиновник прокомментировал эту ситуацию, "сняв с себя пророссийские ярлыки". Он заверил, что перед вступлением в должность в ведомстве успешно прошел спецпроверки относительно допуска к государственной тайне.